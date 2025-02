Bills, a Lei Anti-Rincari: Giorgetti anuncia a seguinte realocação do governo

Antonio Castro 15 de fevereiro de 2025

A média aumenta em 21% em comparação com as contas de energia do ano passado. A especulação financeira nos mercados internacionais aumentou os custos da matéria -prima de cabeça para baixo (especialmente o gás metano ontem quebrou o teto de 58 euros Para 58,19 euros/mwh), com efeitos dominóis inevitáveis ​​que trazem as empresas em uma crise (e não apenas os energivores), mas também as famílias que começam a adiar os pagamentos e pedir episódios repetidos para lidar com o insensível bimon salgado, agora especialmente especialmente com o consumo da estação fria. O governo está ciente das dificuldades que as letras das famílias têm em dificuldade. Também porque a renda cresceu apenas 1% de 1991 a 2022, em comparação com uma média de 32,5% na área Ocose. Omita a erosão dos custos de vida. Ontem, durante as perguntas no Senado, o proprietário da VIA XX Settembre representou os aumentos nos preços da energia. Agora será necessário ver as margens de manobra (e orçamento) que o diretor poderá curar: “Acredito que uma reflexão sobre o que a transição para o mercado livre deve ser feita de usuários do mercado elétrico” “,”, O lançamento da bola novamente no campo das oposições: “Lembro”, “que ele foi uma das obrigações que certamente não foi feita por esse governo” porque ele afirma que a competição está sendo exposta “se o governo é um grande O esforço faz para dar mais dinheiro no salário aos funcionários da classe média “com a redução da cunha de impostos, mas depois o excedente” se criar as contas de aumento “.

Mercado livre

De 1º de janeiro de 2024 Serviços de proteção de preços Eles não estavam mais disponíveis para usuários domésticos. E assim, famílias e empresas tiveram que “espionar” em “Spint” do mercado livre de gás e eletricidade, deixando o regime protegido. Vá para estourar, a menos que exceções muito raras (pessoas doentes que dependem de máquinas que salvam vidas, detentores inválidos de fontes de energia protegidas)- contra um mercado de estagiários. Giorgetti garantiu que “o executivo” “intervirá” nas próximas semanas para “lançar” uma medida contra as contas de Lieve “. O que não é conhecido no momento. Associações de proteção ao consumidor (Assolti, UNC, Adiconsum) alertam que a situação será insustentável. Os projetos de lei já foram feitos pela Arera (a autoridade de ajuste) no final de dezembro. E as previsões, embora alarmantes, provaram ser otimistas demais: e é confirmado que no primeiro trimestre de 2025 a conta de eletricidade para o “cliente vulnerável servido em maior proteção” aumentou 18,2%. Previsão que já subiu em meados de fevereiro. Na esperança de que a estação fria seja passada rapidamente e que os preços cairão de acordo.





Também porque continuará sendo dor. O estado da maior proteção (preços calmos) desde 1º de julho só foi reservado para clientes vulneráveis. Ou seja, gravação de bônus social de 75 anos de 75 anos, sujeito com um handicap (Art. Mas tenha cuidado: as associações de consumidores apontam que as empresas de fornecedores Eles reconhecem descontos Somente na conta de luz e gás quando o contrato é registrado com o proprietário. Mas quando o contrato é registrado com os pais ou sua esposa, o projeto chega pelo preço total e muitas saudações pela proteção dos mais vulneráveis. Atualmente, cerca de 3,4 milhões de clientes estão incluídos a serviço de maior proteção. No entanto, a hipótese em que alguém trabalharia, entre outras coisas, é reconhecer “o desconto” (e de maneira retroativa) para as famílias em que, de acordo com o estado da família, uma parte das características fornecidas pela lei vive. O bom senso deveria ter sugerido uma intervenção de proteção e, em vez disso, essa bagunça do governo anterior tem problemas de problemas.

Nuclear caro

Obviamente, o aumento das despesas – sublinha Arera – “principalmente por causa dos custos de compra de eletricidade e similaridade relacionada (general +16%) e custos de envio ( +2,4%)”. Mas há mais. Na conta entre impostos, custos de “transporte” e outros artigos imaginativos, o valor efetivo da matéria -prima pesa cerca de 50%. Para o resto, esses são acessórios, incluindo aqueles para desmantelar as usinas nucleares (desmantelamento) que custarão a beleza de 11,38 bilhões de 1999 a 2052. Tudo isso – a agência Ageei reconstrói. Pelo contrário. O CEO da empresa pública, Gian Luca di Luces Em uma entrevista recente com a IL Sole 24 Oerts, ele revelou que o acesso à operação “dos resíduos radioativos nacionais chegará apenas” em 2039 “. Como resultado, os tempos de dez anos são estendidos em comparação com a estimativa oficial mais recente.