"… biscoito". Por favor? Ida di Filippo, as palavras impensáveis ​​​​dirigidas a Jannik Sinner

“Você é nosso herói dos biscoitos”: Ida de Filippocorretor de Casa à primeira vista Em tempo real, ele escreveu sob uma mensagem Jannik PecadorDe volta do triunfo no Aberto da Austrália contra a Alemanha Alexandre Zverev. Na postagem em questão, o campeão sul-tirolês beija o troféu que acaba de ser conquistado. E em apoio ele escreve: “Trazer para casa este troféu pela segunda vez parece absolutamente irreal!!!! Para minha equipe e para todos vocês que torceram por mim de todo o mundo, obrigado! Grande respeito a Zverev por um acordo incrível ” .

Para comentar a postagem, não só Filippo, que o chamou com o apelido normalmente dedicado ao colega Gianluca Torre, Mas muitos outros VIPs e personagens do mundo do entretenimento, além de seus fãs. “Parabéns Jannik!”, escreveu ele, por exemplo Runa Holgeraquele pecador enfrentou e derrotou no Australian Open Quarters. “Inacreditável”, comentou o motociclista Francesco Bagnaia. Um de seus fãs escreveu então: “Inteligência, talento, abnegação… é a ‘libra’ do campeão… feita de grandes campeões determinados e de grandes pessoas.