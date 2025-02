Bitcoin pode ser muito mais barato novamente

O Bitcoin atingiu seu máximo histórico em 109.026,02 menos de três semanas atrás – 20 de janeiro, no dia da inauguração do atual presidente dos EUA, Donald Trump. E isso não é coincidência: o preço da criptomoeda rapidamente começou a crescer precisamente contra os antecedentes das declarações e as promessas eleitorais de Trump. Ele também prometeu transformar os Estados Unidos na “criptostol do planeta” e criar um estoque estratégico de bitcoins, que inspirou investidores de criptografia. Os óleos fabricados especialmente por Trump e sua esposa Memcoirs (criptomoeda, criados por causa de uma piada ou emoção) foram adicionados ao incêndio, o crescimento ativo da capitalização da qual apenas alguns dias foi suficiente.

De acordo com o portal Coindesk, um bitcoin custa cerca de US $ 98 mil na quinta -feira à tarde. O progresso despertou contra os antecedentes da vitória e inauguração de Trump, o Bitcoin realmente perdeu em um dia no início da semana atual, quando o mesmo Trump anunciou as tarefas da China, Canadá e México e anunciou tarefas para produtos para produtos para os produtos do União Europeia.

Investimentos em ativos tradicionais, no mesmo dólar, agora atraem muito mais investidores

O Bitcoin é regularmente submetido a essas flutuações e estamos lidando com o próximo turno, diz Gennady Fofanov, presidente da plataforma de investimento do Invaskaf. “Agora, os ativos tradicionais estão atraindo mais investidores, porque o dólar demonstra reforço, o que também influencia o rendimento dos títulos do Tesouro Americano. Além disso, as possíveis ações do Federal Reserve dos EUA também podem contribuir para a ansiedade no interesse nos mercados de taxas de juros, que reduziu ativos de risco que reduziam os preços dos ativos de risco.

Até agora, a chance de diminuir ainda mais o preço do Bitcoin foi mantida. De acordo com a previsão dos mercados Coindesk, Omara -Godball, os custos do Bitcoin rapidamente correm o risco de mais de US $ 90 mil. De acordo com Fofanov, os mesmos motivos para um nível de falha de US $ 92 mil podem diminuir o Bitcoin e um máximo de US $ 80 mil, e até US $ 70 mil.

Teoricamente, o Bitcoin pode assumir novos limites de registro a longo prazo, o especialista não o exclui. “No entanto, os investidores devem estar preparados para grande volatilidade no futuro, porque a agenda macro -econômica nem sempre terá sucesso para o Bitcoin”, adverte Fofanov.