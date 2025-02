BJP usando distúrbios, religião para mascarar a derrota: vice -diretor de Tamil Nadu, vice -ministro, Udhayanidhi Stalin – Tamil Nadu News

O vice -ministro do principal Tamil Nadu, Udhayanidhi Stalin, acusou o partido Bharatiya Janata (BJP) de usar religião, idioma e distúrbios para desviar a atenção de suas perdas políticas.

“Eles estão usando tumultos, religião e linguagem para esconder sua derrota”, disse Stalin em um evento público. Ele criticou os supostos esforços do BJP para influenciar as políticas educacionais em Tamil Nadu, alegando que o partido está tentando remodelar o sistema de ensino superior do estado para servir sua agenda política.

“Sanghis quer usar o orgulho religioso para obter lucros políticos em Tamil Nadu”, disse ele. “O BJP fascista planeja destruir o ensino superior de Tamil Nadu”, acrescentou.

Stalin apontou as mudanças propostas nos regulamentos da Comissão de Subsídios da Universidade, o que sugere que eles foram projetados para limitar o controle do estado sobre suas universidades. Ele argumentou que o governo do estado, que financia as universidades, paga salários de funcionários e desenvolve infraestrutura, deve ter autoridade para governá -las.

“Para recuperar nossos direitos educacionais, ele deve ser transportado sob a lista estadual. É o governo do estado que cria universidades, paga salários à equipe e constrói infraestrutura, mas o governo do sindicato nomeará o vice -reitor ”, disse ele.

Ele alertou que, se o BJP obtenha controle sobre a liderança da universidade, as condições ideológicas poderiam impor os alunos. “Se isso acontecer, nossos filhos terão que estudar o currículo dado pelo governo do sindicato”, disse ele. “Se Sanghis se tornar vice -reitor, eles poderiam colocar em uma posição que nossos filhos só viriam para a aula depois de beber urina de vaca”, acrescentou.