‘Black Hawk Helicopter estava voando muito alto’: Trump em uma colisão fatal | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o helicóptero negro que caiu com um avião perto do Aeroporto Nacional de Reagan, em Washington, estava “voando bem acima da altitude permitida”.

Houve uma colisão no ar entre um avião da American Airlines e um helicóptero negro do Exército dos EUA, perto do Aeroporto Nacional de Reagan, nos arredores de Washington, DC, na noite de quarta -feira. A colisão resultou em ambos os aviões para colidir contra o rio Potomac. As autoridades americanas confirmaram que 67 pessoas são temidas.

Em uma publicação em sua plataforma de mídia social, a Truth Social, Trump disse que o avião havia excedido o limite de 200 pés, sugerindo que esse incidente desempenhou um fator -chave no acidente.

Ao compartilhar uma publicação na plataforma de redes sociais, Trump, Trump escreveu: “O helicóptero Blackhawk estava voando muito alto, de longe. Estava bem acima do limite de 200 pés. Isso não é realmente muito complicado de entender, certo?”

Enquanto isso, mais de 40 corpos do rio Potomac foram recuperados após o acidente de avião, as autoridades confirmaram à estação de festas da Newsnation.

Os mergulhadores de recuperação se concentraram em salvar o avião e as peças do rio Potomac na sexta -feira, quando os pesquisadores examinaram a colisão, disseram os bombeiros de Washington, segundo o relatório do New York Times.

Em particular, um dia antes, o New York Times em um relatório dizia que o helicóptero militar que caiu com um avião regional da American Airlines na noite de quarta -feira parecia estar voando muito alto e fora de sua rota de voo aprovada no momento do acidente.

Citando Fuentes, o relatório disse que o helicóptero do Exército de Black Hawk estava destinado a voar para uma altitude mais baixa e em uma área diferente enquanto navegava pelo espaço aéreo congestionado pelo Aeroporto Nacional de Reagan.

Antes de um helicóptero entrar em qualquer espaço comercial ocupado, você deve obter a aprovação de um controlador de tráfego aéreo. Nesse caso, o piloto de helicóptero pediu à permissão do controlador de tráfego aéreo para usar uma rota específica e predeterminada que permita que os helicópteros voem não mais que 200 pés e que abraçam a margem no lado leste do rio Potomac, um local que o HAR deixaria O avião da American Airlines evita, informou o New York Times.

A rota solicitada, conhecida como Rota 4 em Reagan, era uma rota familiar para o controlador de tráfego aéreo e o piloto de helicóptero. O piloto identificou visualmente o avião American Airlines e o controlador instruiu o helicóptero a seguir a rota atribuída e permaneceu atrás da aeronave.

No entanto, de acordo com as pessoas informadas sobre a situação, o piloto não aderiu ao caminho planejado. Em vez de manter uma altitude de menos de 200 pés, o helicóptero voou acima de 300 pés e tinha pelo menos 800 metros do percurso quando caiu com o avião.