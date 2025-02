Black Sabbath anuncia o concerto final: um alinhamento de sonhos com Metallica, Slayer & amp; avançar

Em uma declaração, Ozzy Osbourne expressou sua profunda conexão com sua cidade natal: “É a minha hora de voltar ao começo … tempo em que volto ao local onde nasci. Quão abençoado estou fazendo isso com a ajuda das pessoas que amo? Birmingham é o verdadeiro lar do metal. Birmingham para sempre.

A performance fará com que o Black Sabbath retorne às suas raízes na cidade que lhes deu à luz, com seu alinhamento mais emblemático jogando juntos mais uma vez.

O evento, intitulado ‘Voltar ao começo’, promete ser um show inesquecível, com um grande número de lendas de heavy metal e rock como atos de apoio. Entre os artistas confirmados estão o Metallica, Slayer, Pantera, Alice em correntes, Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, Fred Dudst de Clean Bizkit, Jonathan Davis por Korn, Slash Grammy Gojira Goojira Gojira Gojira.

O programa final será dirigido pelo ex -raiva contra o guitarrista Tom Morello, que foi nomeado diretor musical do evento. Morello expressou sua emoção, chamando -o de “o melhor show de heavy metal”.

“Sinto -me honrado em servir como diretor musical para um evento tão icônico e histórico”, disse Morello. “Será uma noite como nenhuma outra no mundo do rock e do metal”.