Blindado Tank 500 colocado à venda na Rússia por 17,5 milhões de rublos

O exclusivo carro de cinco portas, modificado pela empresa russa Armor Group, recebeu classe de proteção B6+ e diversas peças originais: discos de freio com maior transferência de calor, pastilhas de freio com maior resistência ao calor, pinças de freio com maior número de pistões, reforçadas molas e amortecedores, dobradiças de portas mais potentes e muito mais.

Sob o capô do veículo blindado está um motor turbo de seis cilindros com 354 cv e capacidade de três litros, acoplado a uma transmissão automática de nove marchas e tração integral. O custo do carro é de 17,5 milhões de rublos.

Foto: Serviço de Imprensa de Tanques

A linha de modelos Tank na Rússia é representada pelos seguintes veículos: Tank 300, Tank 500 e Tank 700. Em breve o Tank 400 deverá se juntar a eles.

Anteriormente, RG escreveu que o tanque blindado 500 foi testado na Federação Russa.