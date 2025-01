Blinken confiante que o cessar-fogo em Gaza entrará em vigor no domingo

NÓS Secretário de Estado Antonio Blinken expressou confiança na quinta-feira de que cessar-fogo em Laço será implementado a partir de domingo, apesar Israel adiar uma votação do gabinete.

“Estou confiante e espero que a implementação comece, como dissemos no domingo”, disse Blinken aos repórteres durante sua última entrevista coletiva.

Destacando os seus recentes compromissos com mediadores do Catar para resolver questões pendentes, ele disse estar “muito confiante” em iniciar a implementação do acordo neste fim de semana.

“Não é exatamente surpreendente que num processo, numa negociação que tem sido tão desafiadora e tão tensa, possa haver uma ponta solta. Estamos amarrando essa ponta solta enquanto falamos”, disse ele.

Sobre se o acordo de cessar-fogo poderia ter sido alcançado mais cedo, Blinken disse: “Eu gostaria que tivéssemos conseguido o acordo de cessar-fogo meses atrás? Com ​​certeza. O sofrimento, as vidas perdidas poderiam ter sido evitadas se tivéssemos superado isso”. a linha anterior.”

“Mas em algo tão complexo, tão complicado, onde diferentes eventos intervieram e o trabalho que fizemos, o progresso que estávamos fazendo para concluí-lo foi atrasado ou descarrilado”, acrescentou.

Ele atribuiu os atrasos às complexidades das negociações e a acontecimentos externos que perturbaram o progresso.

“Nossa defesa, nossa diplomacia e nossa dissuasão realmente isolaram o Hamas a ponto de eles finalmente voltarem à mesa”, disse ele.

‘OUTROS ATORES, INCLUINDO TÜRKİYE’

Blinken também detalhou os esforços dos EUA, incluindo aqueles para pedir Catar e Turquia imprensa Hamas assinar o acordo de cessar-fogo.

“Nas últimas semanas também recorremos a outros atores, incluindo o presidente da Türkiye (Recep Tayyip). Erdoganusou seu peso e influência para trazer o Hamas de volta à mesa para tentar concluir um acordo, e ele o fez”, disse ele.

“Acho que é um longo caminho para dizer que todas essas coisas que aconteceram ao longo de muitos meses foram o que nos trouxe aqui.”

O Qatar anunciou um acordo de cessar-fogo na quarta-feira para pôr fim a mais de 15 meses de ataques israelitas à Faixa de Gaza, que já custaram a vida a mais de 46.000 pessoas desde 7 de outubro de 2023. O ataque reduziu o território a escombros e causou uma crise humanitária. crise. desastre.

O acordo inclui uma troca de prisioneiros e uma calma sustentada, com o objectivo de uma trégua permanente e da retirada das forças israelitas de Gaza.