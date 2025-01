As forças ucranianas lançaram um novo ataque importante no oeste da Rússia. Kursk região, relataram blogueiros militares russos no domingo.

tropas ucranianas Eles cruzaram a fronteira num ataque surpresa em 6 de agosto e durante os últimos cinco meses resistiram às tentativas russas de expulsá-los.

Relatos de blogueiros russos, que apoiam a guerra de Moscou na Ucrânia, mas muitas vezes relataram criticamente os fracassos e contratemposEle indicou que o último ataque ucraniano colocou as forças russas na defensiva.

“Apesar da forte pressão do inimigo“Nossas unidades estão resistindo heroicamente”, informou o canal Operativnye Svodki (Relatórios Operacionais).

Dizia artilharia e armas pequenas. batalhas Ocorriam ataques e a Ucrânia usava veículos blindados ocidentais para trazer um grande número de infantaria.

Os relatórios, que a Reuters não pôde verificar de forma independente, afirmam que os combates se concentraram perto da cidade de Bolshoye Soldatskoye.

Mas um blogueiro influente, Yuri Podolyak, disse que provavelmente se tratava de uma diversão ucraniana, possivelmente para preparar um ataque a Glushkovo, mais a oeste. Ele recomendou aos civis de lá e de outra cidade, Korenevoevacuar.

Avaliações ucranianas e ocidentais dizem que cerca de 11.000 tropas do aliado da Rússia, a Coreia do Norte, foram enviados para a região de Kursk para apoiar as forças de Moscovo. A Rússia não confirmou nem negou a sua presença.

presidente ucraniano Volodimir Zelensky Ele disse no sábado que as forças russas e norte-coreanas sofreram pesadas perdas.

“Nas batalhas de ontem e de hoje perto de uma única aldeia, Makhnovka, na região de Kursk, o exército russo perdeu para um batalhão de soldados de infantaria norte-coreanos e paraquedistas russos”, disse Zelenskiy. “Isso é significativo.”

O presidente não forneceu detalhes específicos. Um batalhão pode variar em tamanho, mas geralmente consiste em várias centenas de soldados.

presidente russo Vladímir Putin Ele disse em resposta a uma pergunta em sua teleconferência anual da maratona no mês passado que a Rússia expulsaria definitivamente as forças ucranianas de Kursk, mas se recusou a definir uma data para quando isso aconteceria.

O Ministério da Defesa da Rússia não mencionou Kursk na sua última atualização sobre o campo de batalha no domingo.

FOLHA DE NEGOCIAÇÃO

O sucesso inesperado da Ucrânia na tomada de uma parte do território russo e na sua manutenção desde Agosto passado poderá proporcionar-lhe uma moeda de troca importante, à medida que ambos os lados se preparam para possíveis conversações de paz este ano.

Ambos trabalharam para melhorar suas posições no campo de batalha antes que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, tomasse posse em 20 de janeiro. Trump disse repetidamente que acabará rapidamente com a guerra, mas sem dizer como.

No entanto, ao comprometer algumas das suas unidades mais eficazes na ofensiva de Kursk, a Ucrânia enfraqueceu a defesa das suas próprias regiões orientais, onde as forças russas avançaram desde Agosto ao ritmo mais rápido desde 2022.

Os militares ucranianos disseram no sábado que a frente “mais quente” estava perto de Pokrovsk, um importante centro rodoviário e ferroviário que a Rússia tem pressionado há meses.

No domingo, as defesas aéreas da Ucrânia abateram 61 dos 103 drones lançados pela Rússia num ataque noturno, informou a Força Aérea. A Rússia disse ter destruído cinco drones ucranianos sobre território russo.