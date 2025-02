‘Bloodbath’ de Donald Trump em 24 horas: os principais agentes do FBI, 6 de janeiro, os promotores forçados; Oferta de demissão de pessoal federal

Conforme expresso por um usuário de redes sociais, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um “banho de sangue do estado profundo” nas últimas 24 horas. Na sexta -feira, uma grande rodada de cortes foi lançada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em um purgo “sem precedentes” de executivos seniores na sede e liderança do FBI nos escritórios de campo do FBI em todo o país.

Isso incluiu os promotores que trabalharam em casos relacionados ao ataque de 6 de janeiro de 2021 pelos apoiadores de Trump no Capitólio dos Estados Unidos.

Em uma série de ações, também foi anunciada uma proibição de uso de pronomes nas comunicações do governo, e um ex -consultor principal do Federal Reserve dos Estados Unidos foi preso por acusações que conspiraram para roubar segredos comerciais do Fed por benefício da China.

Foi o que o governo Donald Trump fez nas últimas 24 horas: 1. As fontes disseram à NBC News que David Sundberg, vice -diretor encarregado do escritório de campo do FBI em Washington, foi notificado na quinta -feira que iria perder o emprego. Segundo os relatos, Sundberg era o agente de campo mais alto que ele se despediu do FBI no segundo mandato de Trump.

2. Pelo menos os cinco funcionários seniores do FBI nas principais cidades americanas: Miami, Filadélfia, Washington, Nova Orleans e Las Vegas, foram ordenadas a renunciar ou ser demitidas, disse uma fonte à Reuters. Outra fonte disse que um sexto funcionário de alto nível do FBI, em Los Angeles, recebeu uma ordem semelhante.

3. Um memorando ordenou que oito funcionários do FBI renunciem ou fossem demitidos, dizendo que sua participação nos casos de 6 de janeiro representava parte do que Trump chamou de “armamento” do governo.

Em um memorando separado visto pela Reuters, o procurador -geral interino anexo, Emil Bove, “uma séria injustiça nacional”. “

Cerca de 20 pessoas foram demitidas como resultado dessa ordem, de acordo com uma fonte familiarizada com o movimento, informou a Reuters.

4. Os trabalhadores federais de todo o governo foram informados na sexta -feira que as ofertas de renúncia que receberam no início desta semana são “legais e serão homenageadas”.

O governo Trump disse na terça -feira que oferece incentivos financeiros a 2 milhões de trabalhadores civis federais -tempo completo para desistir como parte dos planos de reduzir drasticamente o tamanho do governo dos Estados Unidos. A Casa Branca confirmou que os funcionários federais que optarem por deixar seu trabalho receberão compras iguais a oito meses de salário, desde que tenham renunciado antes de 6 de fevereiro.

O Escritório de Gerenciamento de Pessoal da Casa Branca havia dito aos trabalhadores do governo em um e -mail na terça -feira que, se renunciarem antes de 6 de fevereiro, eles ainda seriam pagos até 30 de setembro, informou a ABC News.

5. O FBI foi condenado a fornecer na terça -feira uma lista de todos os funcionários que trabalharam em um caso criminal de 2024 apresentado pelo Departamento de Justiça contra os líderes do grupo militante do Hamas, de acordo com um memorando visto por Reuter.

6. John Harold Rogers, ex -consultor principal do Federal Reserve dos Estados Unidos, foi preso por acusações que conspirou para roubar segredos comerciais do Fed em benefício da China, anunciou o Departamento de Justiça na sexta -feira. Ele trabalhou como principal consultor da Divisão Financeira Internacional do Fed de 2010 a 2021.