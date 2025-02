Bloomberg: A Apple está se preparando para enviar um novo orçamento para iPhone

A Apple apresentará um novo iPhone no futuro próximo, um telefone orçamentário, relatado 7 de fevereiro, jornalista da Bloomberg, Mark Gurman, referindo -se a fontes.

A Apple deve apresentar o telefone na próxima semana, ou seja, de 10 a 16 de fevereiro, e a venda começará no final de fevereiro. Segundo fontes, é improvável que a Apple realize uma apresentação dedicada ao lançamento da versão do orçamento do iPhone e apresentará o dispositivo em seu site.

De acordo com Mark Guman, a nova versão do iPhone será como um iPhone 14. O telefone receberá uma tela grande, ID do rosto, chip A18, além de uma porta USB-C CHAR. Este será o primeiro iPhone a obter um modem móvel da Apple em vez da Qualcomm. O dispositivo suportará o sistema de inteligência artificial da Apple Intelligence. O novo iPhone não terá o botão “Home”, localizado na versão atual do dispositivo.

Como observa o autor Bloomberg, em muitas regiões americanas, a versão atual do iPhone é reduzida em muitas regiões americanas, o que geralmente acontece antes da atualização. Ao mesmo tempo, o telefone ainda está no site da Apple, mas algumas configurações, por exemplo, uma versão vermelha com 256 gigabytes de memória, não estão disponíveis-eles não estão antes de março. Além disso, o iPhone 14 e 14 Plus dos EUA é reduzido nos Estados Unidos. Não há iPhone SE e iPhone 14 nos países da União Europeia, porque eles não atendem aos requisitos das leis locais, segundo as quais o porto de recarga deve ser um USB-C.

O preço de um novo iPhone ainda é desconhecido. A versão atual do modelo básico custa US $ 429. A Apple pode ser aumentada pelos preços do dispositivo, pois novas funções aparecerão nele, e o design será atualizado, mas provavelmente o preço permanecerá em torno de US $ 500, sugere Mark Gurman.

O representante da Apple se recusou a comentar.

O iPhone é um modelo da entrada do iPhone, que introduziu a Apple em 2016. A versão anterior do telefone, publicada em 2022, permaneceu o único iPhone com o botão home e sem um ID do rosto.

A rejeição do botão “Home” no iPhone significa que a Apple rejeita completamente a interface cult do primeiro iPhone, apresentada em 2007, escreve a Bloomberg.

Como observou o jornalista da agência Mark Gurman, a Apple apresentará o iPhone 17 e 17 Pro 2025, incluindo a versão Ultra, a data de apresentação ainda é desconhecida. Além disso, a apresentação dos novos fones de ouvido PowerBeats Pro 2 será realizada em 11 de fevereiro, que será o primeiro fone de ouvido da Apple com um pulsômetro construído. Também é esperado que, na primeira metade do ano, a empresa apresente um novo MacBook Air com chip M4 mais rápido, IPADA do orçamento e modelos atualizados do iPad Air.