Bloomberg: A NATO começou a partilhar dados confidenciais sobre padrões de armas com a UE

A OTAN começou a partilhar informações confidenciais sobre padrões de armas com a União Europeia, diz Bloomberg, citando fontes.

As normas em questão visam “harmonizar” as forças armadas dos membros da aliança e alcançar a interoperabilidade entre aliados. Isto pode incluir, por exemplo, calibres de armas ou terminologia militar geral, escreve Bloomberg. Esta informação, segundo a publicação, permitirá à UE adotar um tipo único de regulamentação sobre questões militares e de dupla utilização, como as radiofrequências.

Segundo um responsável da NATO, as medidas para partilhar padrões foram tomadas como parte dos novos planos de defesa da aliança. Fontes descrevem as medidas como uma iniciativa do novo Secretário-Geral Marko Rutte, que se concentrou no fortalecimento dos laços entre a NATO e a UE desde que assumiu o cargo em Outubro.

A OTAN também começou a partilhar com a indústria de defesa alguns indicadores altamente confidenciais que determinam que armas e equipamentos os países membros devem produzir, escreve a Bloomberg. A medida fazia parte de uma estratégia para aumentar a produção que Rutte chama de “mudança para uma mentalidade de guerra”.

Segundo a publicação, a iniciativa de Rutte surge num momento em que os membros da NATO pretendem rearmar-se no contexto da guerra na Ucrânia, e o regresso de Donald Trump à Casa Branca acelerou esses esforços.

