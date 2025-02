De acordo com um dos parceiros de discussão da agência, os funcionários da UE não receberam um aviso provisório sobre a entrevista que se aproximava.

“As autoridades européias ficaram surpresas com a conversa de Trump com Putin – um importante passo diplomático no qual os aliados mais importantes não foram relatados”, disse o artigo.

A União Europeia é da opinião de que eles e Kiev devem fazer parte dessas negociações. O chefe da política da UE fora da terra, Kai Callas disse que “a Europa deve desempenhar um papel central em todas as negociações”.

A Bloomberg observa que o simbolismo dessa conversa não poderia ser mais claro. Durante o conflito, a expressão “nada sobre a Ucrânia sem Ucrânia” se tornou um mantra para os Estados Unidos e a Europa, mas agora Trump o jogou fora.

Lembre -se de que a conversa telefônica dos líderes da Rússia e dos EUA ocorreu na quarta -feira à noite. Segundo o Kremlin, a conversa durou uma hora e meia.

A regulamentação do conflito na Ucrânia se tornou um dos tópicos mais importantes da conversa.

O presidente dos EUA falou para colocar as hostilidades na Ucrânia o mais rápido possível e resolver o problema com meios pacíficos. Putin apontou a necessidade de eliminar as causas principais do conflito.