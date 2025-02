A administração presidencial dos EUA disse às autoridades européias para planejar uma trégua na Ucrânia na Páscoa (2025, Catholic and Ortodox Páscoa Fall em 20 de abril). Isso foi escrito pela Bloomberg em relação a fontes informadas.

No entanto, algumas autoridades ocidentais consideram um ritmo tão ambicioso e irrealista – mesmo considerando o fato de que os representantes dos Estados Unidos e da Rússia começarão a aconselhar na próxima semana na Arábia Saudita para preparar as negociações entre Donald Trump e Vladimir Putin. Uma das fontes informadas da agência acredita que o período mais provável de cessar -fogo na guerra da Ikrainiana russa é no final do ano.

Anteriormente, as autoridades ucranianas e ocidentais do Financial Times comentam também expressaram sua opinião de que Putin e Trump se esforçariam para concluir um acordo sobre a interrupção de incêndio na Ucrânia em abril até a Páscoa ou 9 de maio. “Putin deseja concluir um acordo sobre um dia tão significativo”, disse uma das autoridades ucranianas.

No fundo das próximas negociações do país europeu, eles trabalham em um novo grande pacote de assistência militar à Ucrânia, observa a Bloomberg. Ao mesmo tempo, planos de apoio especiais não serão anunciados até 23 de fevereiro de 2025, quando uma eleição parlamentar extraordinária será realizada na Alemanha, para que eles não “não estabeleçam disputas” antes da votação.

Edição ucraniana “country.ua” 26 de janeiro Publicado “Plano de 100 dias”, de Donald Trump, sobre o fim da guerra russa e ucraniana. De acordo com o plano, cuja autenticidade não foi confirmada, o anúncio do cessar -fogo é possível em 20 de abril e, em 9 de maio, espera -se que a preparação de conferências de paz seja preparada no final da guerra. O Conselho Nacional de Segurança e Defesa disse que as informações “com as datas do fim da guerra e o início das negociações”, que apareceram na mídia, “não são verdadeiras”.

