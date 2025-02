Os Estados Unidos dos Estados Unidos esperam que apoio especial à Ucrânia e à Rússia Keith Kellogs apresentará o plano de Donald Trump no final da guerra em Munique da Conferência de Segurança, que será realizada na Alemanha de 14 a 16 de fevereiro, Ele escreve Bloomberg com conexões com a fonte.

Os interlocutores da agência não especificaram como ser apresentado em detalhes o plano e em que seu efeito seria mantido. No entanto, comentários e declarações públicas de Kelllog e outros funcionários nas últimas semanas deixam claro que o plano será baseado na idéia de “força da paz” – isto é, através da coerção das partes.

O plano, de acordo com a Bloomberg, inclui potencial congelamento do conflito e deixar o território “em um estado limitado” que ocupava as tropas russas com o fornecimento de garantias de segurança à Ucrânia. Que essas garantias não serão listadas.

Kellol mais cedo escreveu Em sua conta, ele participará de uma conferência em Munique e “ansioso pela possibilidade” de falar sobre o objetivo de Trump de completar a guerra “sangrenta e cara” na Ucrânia. “Vou me encontrar com os aliados da América que estão prontos para trabalhar conosco”, escreveu ele.

Os conselheiros de Trump sugeriram três possibilidades principais de um plano pacífico na Ucrânia Eles excluem a associação