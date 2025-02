O Kremlin não esperava uma declaração tão nítida do presidente dos EUA, Donald Trump, Ucrânia, Vladimir Zelensky, uma fonte está familiarizada com a situação para a Bloomberg.

De acordo com o interlocutor da agência, a declaração de Trump “excedeu todas as expectativas de” Moscou, que busca impor sua opinião à Guerra Ikrainiana russa.

Autoridades russas, observaram uma fonte, não entendem completamente a estratégia de negociação de Trump e também cores de possíveis armadilhas e reviravoltas inesperadas nesse processo. No entanto, eles precisam usar essa situação para obter o máximo de benefícios para a Rússia de quaisquer transações no final da guerra, disse o interlocutor da Bloomberg.

Nos últimos dias, após as negociações russas-americanas em Riyadh, Donald Trump e Vladimir Zelensky se criticaram.

Trump disse que Zelensky teve um grau baixo de aprovação entre os ucranianos, o chamou de “ditador” e também pediu a eleição presidencial na Ucrânia.

Zelensky disse em resposta que “se alguém quiser me mudar imediatamente, não terá sucesso no momento”. De acordo com ele opiniãoTrump se tornou vítima de desinformação russa. Zelensky também criticou os Estados Unidos pelo início das negociações com a Rússia sem a Ucrânia e mitigando a política de isolamento de Moscou.