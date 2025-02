O presidente russo Vladimir Putin forma “uma equipe de pesos difíceis com muitos anos de experiência em negociações”, que se comunicarão com representantes dos Estados Unidos no final da guerra russa do Ikrain, informou a Bloomberg em 14 de fevereiro.

As fontes da agência disseram que o assistente presidencial da Associação de Yuri Ushakov, o diretor da inteligência estrangeira russa Sergey, Sergey Naryshkin e o diretor geral do Fundo de Investimento Diretor Russo (RDIP) Kirill Dmitry, incluído no Grupo de Negociação.

De acordo com a Bloomberg, Ushakov e Naryshkin participaram dos primeiros testes sobre o tributo à Ucrânia, que ocorreu logo após o início da invasão total da Federação Russa. O Dmitryv, por sua vez, participou de fevereiro de 2025 em negociações com os Estados Unidos sobre a libertação dos professores da escola americana, Mark Vogel, que era um mandato de 14 anos no caso de contrabando de drogas na Rússia.

Outros participantes das negociações russas-sucranianas de 2022 podem incluir um grupo russo. De acordo com a fonte da agência perto do Kremlin, eles ajudarão a negociar com representantes da Ucrânia. Eles podem incluir presidente assistente da Federação Russa Vladimir Medinsky.

O Serviço de Impressão Dmitryve se recusou a comentar sua participação em possíveis negociações de paz. O Kremlin não respondeu à Bloomberg.

Após a conversa telefônica de Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, realizado em 12 de fevereiro, Kremlin afirmou que Washington seria a “principal influência” da Rússia no processo de negociação, mas Moscou também negociará com Kiev.

Novas pessoas importantes no processo de negociação na Ucrânia – Steve Whitkoff (dos EUA) e Kirill Dmitry (da Rússia) “Medusa” diz quem eles são – e como eles estão conectados ao Oriente Médio