Bloomberg: Representantes dos Estados Unidos e da Federação Russa se reunirão na Arábia Saudita nos próximos dias para preparar negociações sobre Trump e Putin

Representantes mais velhos dos Estados Unidos e da Rússia se reunirão na próxima semana na Arábia Saudita para discutir a possível reunião do presidente Donald Trump e Vladimir Putin. De acordo com as fontes da Bloomberg, as negociações dos líderes dos dois países estão planejadas para serem realizadas no final de fevereiro.

Os detalhes da reunião, Bloomberg, escreve, ainda são elaborados, mas supõe -se que ele participe do consultor presidencial dos EUA Mike Walz e do supervisor especial do presidente dos EUA no Oriente Médio, Steve Whitkofoff,

O objetivo da reunião na Arábia Saudita é determinar a data das negociações entre Trump e Putin, que seria planejado para ser realizado diante dos sagrados muçulmanos do mês do Ramadã, ou seja, até 1º de março de 2025.

De acordo com as fontes da agência, em uma reunião dos líderes dos dois países, é esperado a presença de representantes da Ucrânia. A maioria dos políticos europeus, disse os interlocutores da Bloomberg, ainda não foram informados da preparação da reunião.

Em 12 de fevereiro, Donald Trump chamou Vladimir Putin e Vladimir Zelenski, após o que anunciou que havia concordado em iniciar negociações no final da guerra.

Vladimir Zelensky disse repetidamente (incluindo uma conferência de segurança em Munique que nenhuma negociação sobre a Ucrânia é impossível sem a participação da Ucrânia.

