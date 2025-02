O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse aos aliados europeus que o governo do presidente Donald Trump manterá sanções contra a Rússia pelo menos até um acordo sobre o término da guerra russa de Ikraini, as fontes de Bloomberg introduziram a situação à situação.

Rubio garantiu esse “grupo de colegas europeus” durante uma conversa telefônica, que ocorreu imediatamente após as negociações entre os representantes da Rússia e a Arábia Saudita dos EUA.

Oficialmente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos relatadoQue Rubio chamou o Ministro das Relações Exteriores da França, Alemanha, Itália, Reino Unido e chefe da diplomacia européia, Kai Callas, após uma reunião em Riad.

“O secretário de Estado informou o Ministro de Relações Exteriores desta reunião. Eles concordaram em manter contatos íntimos no processo de alcançar a abolição a longo prazo do conflito na Ucrânia “, afirmou o público.

Durante uma conferência de imprensa após as negociações de delegação russa e os EUA Riyadh em 18 de fevereiro Rubio declaradoQue os países ocidentais terão que cancelar sanções contra a Rússia no caso do fim da guerra russa do Ikrain. “Para interromper qualquer conflito, é necessário que todas as partes façam concessões”, disse o secretário de Estado dos EUA, respondendo à questão do futuro das restrições que Washington havia apresentado contra Moscou.

As promessas do Secretário de Estado dos EUA para a preservação de sanções podem trazer “algum alívio” aos aliados europeus que temiam que Washington fizesse um acordo com Moscou, informa a Bloomberg. A decisão dos Estados Unidos, na véspera do cronograma, como observa a agência, pode causar um golpe grave às tentativas européias de subtrair o dinheiro da Rússia pela guerra.

Os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, introduziram vários círculos de sanções contra a Rússia após o início da invasão total da Federação Russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Em 18 de fevereiro, uma reunião da Rússia e os representantes dos EUA foi realizada na Arábia Saudita em 18 de fevereiro. As partes concordaram em iniciar o “procedimento do assentamento ucraniano” e nomeará negociadores.