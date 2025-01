Blue jeans é clássico mas, se você me perguntar, essa tendência de cores “datadas” parece muito mais refinada

Se você perguntar às pessoas quais são as calças mais usadas, quase posso garantir que a maioria dirá jeans. Disponível em uma infinidade de lavagens, padrões e formatos diferentes, os jeans são tão fáceis de vestir e usar naqueles dias que você procura algo fácil de usar, sem falar que é extremamente confortável. Não posso negar a versatilidade do jeans, no entanto, recentemente descobri que minhas clássicas lavagens azuis estão cada vez mais difíceis de vestir para eventos mais formais e, no geral, sinto que adicionam um toque muito casual a todas as minhas roupas. Assim, com a missão de criar looks mais requintados e intencionais em 2025, que em nada comprometam o conforto. Resolvi voltar minha atenção para uma lavagem de jeans já “datada” para começar o ano novo; jeans branco.

Certamente não estou dizendo que o jeans está fora de moda. Sejamos honestos, é uma lavagem atemporal perfeita para um dia casual. Porém, se você está procurando um estilo de jeans que possa vestir com mais facilidade para ocasiões formais ou apenas quer calças um pouco mais sofisticadas do que as clássicas lavagens azuis, jeans brancos são algo que recomendo experimentar. .

Algumas pessoas podem considerar os jeans brancos um pouco “antiquados”, e muitos de nós provavelmente nos lembramos deles como uma tendência fundamental do ano 2000 na forma de silhuetas skinny (pense nas fotos de Lindsay Lohan ou de Paris Hilton do início dos anos 2000). Deixando esses fatos de lado, o branco é um jeans que os fashionistas nunca abandonam e, recentemente, tenho visto isso mais do que nunca. Embora vestir-se bem ainda esteja na moda atualmente, os jeans brancos, principalmente aqueles que imitam o formato das calças largas, certamente combinam com a classe. E, depois de estudar os dados, descobri que as pesquisas por “jeans branco” aumentaram 80% no Google só nesta semana. É claro que o estilo está de volta ao mainstream. Assim como o preto, o branco é uma cor atemporal que pode ser usada em qualquer tecido ou estilo de roupa sem parecer fora de moda ou fora do lugar, e isso não é menos verdade durante os meses mais frios. Inicialmente, você pode pensar que lavagens de jeans mais leves são reservadas para a primavera e o verão, mas há algo que parece naturalmente elegante e adulto nos brancos de inverno.

Pessoalmente, eu usaria o meu com um casaco de lã branco, uma malha de caxemira tonal e tênis neutro para um look infinitamente mais chique, mas não menos confortável do que sua típica roupa jeans azul. Para a noite, sugiro combinar o jeans branco com uma blusa de seda e scarpins para que a barra não toque o chão. E jeans brancos não são apenas para minimalistas como eu. Tão versátil quanto o preto, o jeans branco combina tão bem com as cores vivas e os padrões divertidos do seu guarda-roupa quanto com outros tons neutros.

Ainda precisa de mais convencimento? Continue navegando para encontrar inspiração no estilo jeans branco de nossos influenciadores de moda favoritos e, em seguida, navegue em nossa edição dos melhores jeans brancos que você pode comprar agora.

Como usar jeans branco:

Notas de estilo: Mantenha o estilo com diferentes tons de branco, creme e bege para uma roupa coesa que parece intencional e bem montada.

Notas de estilo: Ellie mantém o estilo combinando seu jeans branco com um casaco cachecol e botins. Adoro a ideia de optar por uma jaqueta mais curta para mostrar todo o comprimento do jeans.

Notas de estilo: Este conjunto todo branco está chamando meu nome para o inverno. Julie torna esse look mais adulto mais usável, dividindo-o com toques neutros em forma de acessórios.

Notas de estilo: Para situações mais formais, combine seu jeans branco com um blazer quadrado e botas de salto alto para enfeitá-lo. Adicione uma bolsa chique entre o leste e o oeste e você terá um conjunto que pode levar do escritório para uma noite na cidade.

Notas de estilo: A combinação de suéter e jeans é um clássico para os meses frios. O branco combina bem com todas as cores, mas gosto especialmente de combiná-lo com outros tons neutros como o cinza como o da Lois.

Compre os melhores jeans brancos:

COS Jeans de perna reta coluna

A H&M oferece ótimos jeans a preços acessíveis.

Prada Jeans de cinco bolsos Jeans de perna reta são extremamente versáteis.

AGOLDE Jeans Luna com cintura alta e cano alto Descontraído e confortável, mas muito elegante.

Isso fará com que suas roupas jeans e camisa de botão pareçam muito adultas.

Assobios Jeans Barrel Leg Autênticos

Totem Calça jeans decotada O jeans Toteme é o preferido das fashionistas.

Veludo Menta Jeans de perna larga brancos viáveis Use agora com uma malha de caxemira e um longo casaco de lã, e uma camisa de linho na primavera/verão.

Polo Ralph Lauren Jeans cônicos curvos

QUADRO Calça jeans skinny Le High

Nós, os livres Jeans Breezy Denim Pull-On Tão versátil quanto o preto, o jeans branco combina bem com qualquer esquema de cores que você possui.

Andar Calça jeans com cordão Este par com cordão é ideal para dias mais casuais.

MANGA Calça jeans cintura alta Catherin Preto e branco é uma combinação que nunca vai sair.

ISABEL MARANT Calça jeans larga com cintura alta Lemony Investir em jeans de qualidade nunca é uma má ideia.

e outras histórias Jeans justos Os jeans slim fit têm um toque francês.

Uniqlo Jeans de perna larga Não ouvi nada além de coisas boas sobre os jeans Uniqlo.

PAIGE Calça jeans Sasha cintura alta Um par que você usará em qualquer estação.