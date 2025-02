Ao pintar, há trompe l’al (não, Trump não tem nada a ver com isso, literalmente significa: “trapaceando os olhos”) para indicar a técnica destinada a ilustrar a sensação de três dimensões, mesmo quando o trabalho é feito em uma superfície bidimensional. E assim, a impressão de expansão (do que não é largo não é feita artificialmente), da vitalidade (do que não estou vivendo), do hiperrealismo (do que realmente não é). Uma espécie de ótima e bonita ilusão de ótica.

Falar com respeito está agora – longe de pintar – a condição da União Europeia. Todo mundo finge que existe, mas não existe mais. Sobrevive – exatamente como uma ilusão de ótica, como ficção pictórica (neste caso: como ficção legal e institucional), mas na verdade ninguém acredita mais nisso. A eurocrítica não acredita, e isso é claro. Mas mesmo os euroliria, o dogmático da religião europeia, não acreditam mais nisso. Pegue Emmanuel Macron, o último ídolo dos seguidores desse culto: ele também se move e fala como se a UE não existisse mais, como se não houvesse comissão (o que ele não é forçado), como se não houvesse conselhos (que ele não foi o único se liderar), como se não houvesse 27 membros (no início apenas sete reuniões, os outros estão irritados e ele também os convida) no caos, em abordagem, na exposição mais desleixada e até mesmo Informação.

Existem se existem regras existentes: errado, virado, ineficiente, iliberal. Mas ninguém os segue mais. Os mesmos que criaram (e que agora ignoram) chamam personalidades diferentes e altas (por último, Mario Draghi) para apresentar novas regras hipotéticas de várias maneiras, ainda mais duvidosas, porque acentuavam a direção – estava errado – de excessivo Integração, de uma verticalização democrática, de uma realocação de governos e parlamentos nacionais. Mas eu estaria prestes a dizer que nem é adequado para introduzir os ganhos. O método é suficiente para descrever o fracasso do Modelo de Bruxelas: Abstusa e Sem Regras de Trabalho ontem, sua decepção silenciosa hoje e, a partir de amanhã, um grande debate sobre regras futuras, pelas quais a reserva mental nem se aplicará, se houver alguma vez se houver se houver se houver se houver se houver se houver se houver se houver se houver se houver se houver, se houver alguma jamais haverá lá. Mas então – blasfêmia da blasfêmia, de fato racionalidade pela racionalidade – não valeria a pena concluir facilmente que “o rei está nu”, que o experimento foi destruído, para fazer toda essa observação honesta e leal juntos?

Chega com a pantomima dos nobres decíduos e insultados (“Vance está indo mal, Trump nos exclui”, e Frignando e reclamando). Chega de reivindicar espaços que você não pode ocupar. Tomemos o caso da Ucrânia: os Eurolirics exigem protagonismo europeu há meses e, em seguida, uma vocada russa é suficiente para o possível reconhecimento de Kiev na União e metade da UE já é dissociada, Boumer, Mongugna. Mas o que você quer da graça? Eles nem sabem mais. Ele teria dito bem Carmelo: eles não falam, mas “eles são falados”. Eles são reduzidos ao tamanho dos objetos, diferentemente dos tópicos políticos.

É por isso que chegou a hora – para aqueles que estão politicamente vivos – de se mudar com mais agilidade e dinâmica. Primeiro de tudo para o governo italiano: ele pode valorizar o estado não publicado de que seus oponentes o culpam. Em outras palavras, Giorgia Meloni fará bem em se regulamentar exatamente como seus manifestantes mais contundentes que já a culpam por fazê -lo: por um lado, mas sem exagerar, prestar homenagem ao Catafalk da UE; Mas, por outro lado, mova -se através do quadro. Está relacionado a Washington, com Londres, com Jerusalém (não apenas com Bruxelas-Paris-Berlin); Há um de nosso protagonismo no norte da África e no Mar Mediterrâneo, mas também – de outro lado – no relacionamento com a Índia.

Há um tesouro de um jogador excepcional como o Eni. Existe um possível corredor para nossos bens e nossas cadeias produtivas.

A UE não é mais considerada uma gaiola exclusiva, mas apenas como uma das áreas possíveis em que nossa iniciativa política e econômica terá que se desenrolar. E, em vez disso, há um profundo cuidado para quem é tão sério quanto o paciente europeu é tão grave – ele de repente ele queira que ele pratique esportes extremos, de repente se apresentou tanto quanto o salto improvisado na direção do “superstado”. E fazer o quê? Roma súditos sobre as ambições de Paris ao norte da África e Mar Mediterrâneo? Para voltar a Berlim, a centralidade que perde?

Para nos deixar perder a possibilidade de um relacionamento privilegiado com Trump?

Ou – ainda pior – para o olho em Pequim? Isso é, em insídios mais próximos, a armadilha maior. Lembre -se de que os leitores: todas as vezes – nos próximos meses – você ouvirá alguém falando sobre “autonomia estratégica européia”, será um nome de código para entender que seria necessário privilegiar o relacionamento com a China em comparação com os Estados Unidos , que trazem os países europeus em uma área perigosa e ambígua de ambiguidade geopolítica entre as potências ocidentais e eurasianas. É isso que mais deve ser evitado. Com todo o respeito pelas raposas que – espontâneas ou spint – já trabalham no interesse de Pequim.D

