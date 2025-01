Boas notícias Mumbaikars! North Channel Bridge reduzirá o tempo de viagem da Bandra-Marine Drive para 10 minutos! Aberto hoje

O ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, e Maharashtra CM Eknath Shinde inauguraram a ponte do Canal Norte que conecta o Projeto da Rodovia Costeira de Mumbai e a ligação marítima Worli-Bandra no domingo, descrevendo-a como um marco que “anunciará uma nova era de conectividade” para a cidade da cidade . .

A Bowstring Arch Bridge estará operacional para o tráfego de veículos no dia 27 de janeiro, reduzindo o tempo de viagem entre Bandra e Marine Drive e vice-versa para apenas 10 minutos.

“Com 94 por cento do trabalho concluído, a estrada costeira estará totalmente aberta para Mumbaikars após a conclusão do Conector Prabhadevi em fevereiro”, disse ele.

“O marco da rodovia costeira é uma nova era de conectividade para Mumbai. Isso reduzirá significativamente o tempo de viagem dos Mumbaikars e proporcionará o tão necessário alívio da poluição”, disse ele.

Após a inauguração, interagindo com a mídia, o vice-ministro Eknath Shinde anunciou a constrição de um parque de 70 hectares, conforme noticiado pela ANI.

“Aqui será construído um parque de 70 hectares. O arquivo de 120 acres de terreno para o hipódromo de Mahalaxmi foi aberto, o acordo foi feito… o especial é que será construído um parque central de classe mundial de 300 acres, um grande parque de oxigênio do qual as pessoas de Mumbai precisam. Isso reduzirá a poluição em Mumbai. As pessoas terão instalações… Este é um grande presente para nossos Mumbaikars no Dia da República”, disse ele.

O vice-presidente CM Eknath Shinde e os ministros Ashish Shelar e Mangal Prabhat Lodha estiveram presentes na ocasião. “Agradeço a todos os oficiais, engenheiros, funcionários da BMC, empreiteiros e trabalhadores da construção civil envolvidos na conclusão bem-sucedida do projeto da rodovia costeira. Sua dedicação e trabalho árduo tornaram isso possível”, disse ele.

Horário de abertura da rodovia costeira A rodovia costeira estará aberta ao movimento de veículos diariamente das 7h à meia-noite, informou a Corporação Municipal de Brihanmumbai (BMC) em comunicado na sexta-feira. O BMC acrescentou que a ponte norte será aberta ao público no dia 27 de janeiro, conforme relatado por Anos.

“Na ausência da ponte norte, tanto o tráfego norte como sul foram direcionados para a ponte sul, que foi aberta ao público há alguns meses”, disse ele.

Características A ponte a norte tem 827 metros de comprimento, estando 699 metros acima do nível do mar e uma estrada de acesso de 128 metros. A ponte inclui uma viga ‘Bo Arch String’ de 143 metros de comprimento, 27 metros de largura e 31 metros de altura que pesa aproximadamente 2.400 toneladas, de acordo com o comunicado.

O ambicioso projeto da Rodovia Costeira de Mumbai está sendo desenvolvido em fases para fornecer acesso mais rápido do sul de Mumbai aos subúrbios do norte, estendendo-se de Nariman Point a Dahisar.

Quase 94 por cento da construção da primeira fase da rodovia costeira, cobrindo um trecho de 10,58 km de Shamal Das Gandhi Marg, no sul de Mumbai, até Worli-Bandra Link, foi concluída, disse o comunicado. Mais de 50 lakh veículos utilizaram a rota da rodovia costeira de 12 de março a 31 de dezembro de 2024, com a média diária sendo de 18.000 a 20.000 veículos, acrescentou.

