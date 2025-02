Bobs derrotados são sempre chiques, mas esse estilo mais clássico reinará como mestre ao longo da primavera

As tendências do cabelo vão e vão, mas parece que o penteado Bob está lá para ficar nesta temporada. Sim, essa tendência de cabelo curto é em todos os lugares No momento, e não sou louco por isso. Desde o corte de Bob até o bob em camadas e até o bob dos anos 90, existem tantas maneiras elegantes de usar esse visual em 2025. No entanto, há um corte de cabelo específico que atualmente domina meu fluxo do Instagram que tem o fresco e ar clássico. Diga olá para o bob saltitante.

Sim, este penteado consiste em adicionar movimento ao cabelo para um acabamento divertido, mas elegante. Vi tantas celebridades e influenciadores que optam pelo Bob inflável, e até vi o termo surgir no Google tendem em fevereiro. Se você está pensando em tentar, continue percorrendo todas as melhores dicas e dicas sobre como fazer esse olhar popular …

Um bob inflável é o penteado curto para experimentar nesta primavera.

Como estilizar um bob inflável

A chave para obter esse volume inflável é garantir que você penteie seu cabelo corretamente. O primeiro passo é garantir que você tenha muito volume nas raízes. Para fazer isso, eu recomendaria aplicar uma das melhores espumas volumistas ou raízes suspeitas em cabelos recém -lavados. “Aplique raiz (o produto) nas extremidades e depois vire o cabelo de cabeça para baixo para realmente levantar as raízes com o secador de cabelo”, aconselha Michael Gray, estilista criativo da John Frieda.

Se você quer um acabamento elegante, Cinza Em seguida, recomenda o uso de uma escova redonda durante a secagem do cabelo para maximizar o volume, antes de colocar o estilo no lugar com uma pequena lareira. No entanto, se você deseja cachos infláveis, recomendo usar uma baguete de curling grande e enrolar os cabelos do rosto para criar ainda mais facelift. Finalmente, pegue um pente de dente largo e escove os cachos para uma recuperação adicional.

Se você tiver ondas ou cachos naturais, recomendo que você use um creme de secagem de ar ou uma revitalização sem enxaguar projetada para melhorar sua textura natural do cabelo, pois isso permitirá todo esse belo volume inflável.

Inspiração de corte de cabelo inflável

1. Bob inflável elegante

O elegante Bob de Hailey Bieber tem uma rebote sutil nas pontas para adicionar mais movimentos ao penteado.

2. ‘Bob inflável dos anos 90

(Crédito da imagem: Getty Images Gilbert Flores / GG2025 / Colaborador)

Zendaya balançou recentemente esse penteado inflável com globos de ouro e isso me deu todas as vibrações dos anos 90.

3. Bob inflável de ondas

Esse penteado parece tão chique quando associado a ondas relaxadas.

4. Bob inflável varrido ao lado

Uma franja lateral dará tanto drama ao seu bob inflável.

5. Bob inflável com franja

As franjas saltitantes também passarão esse penteado para o nível superior. Meu conselho é usar um dos melhores rolos de cabelo para manter as franjas volumosas ao longo do dia.

6. Bob inflável próximo

Use produtos que melhorem seus cachos naturais para ajudá -lo a obter um penteado inflável.

7. Bob inflável ligado

Um corte de cabelo contuso é uma ótima maneira de adicionar volume aos tipos de cabelo mais finos.

8. Bob inflável com separação média

Para um acabamento sofisticado, associe seu bob inflável a uma separação central líquida.

Produtos que você precisa para um bob inflável

Uma escova seca é uma maneira rápida e fácil de adicionar uma recuperação ao seu bob.

John Frieda Booster da raiz de elevação do volume Não se esqueça de adicionar uma pulverização das abas de raiz antes de secar o cabelo.

Uau, cor Xtra grande volume de bombas Uma espuma volumosa também fará o truque.

Curl Creme de ar com falta de peso Esse condicionador sem enxaguar hidrata seus cachos e adicionará uma recuperação séria.

Babyliss Rolos termorâmicos Se você quiser esse acabamento dos anos 90, esses rolos devem fazer o truque.

Revolução do cabelo Pente de dente de loop natural Escove sua aparência acabada com um pente de dente largo para adicionar ainda mais volume.