A equipe militar reflete um ataque inimigo com o uso de UAVs na região de Bryansk, escreveu o chefe da região, referindo -se a compatriotas.

Ele acrescentou que as unidades de defesa aérea russa trabalham na detecção e destruição de objetivos aéreos.

Bogomaz também lembrou aos cidadãos a importância da conformidade com as medidas de segurança.

Enquanto isso, na noite de quinta -feira, a diretoria mais importante do Ministério de Situações de Emergência na área de Lipetsk, no canal do Telegram, relatou a introdução de um nível amarelo de risco de ar na região.