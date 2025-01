“No território da região de Bryansk, as forças de defesa aérea do Ministério da Defesa russo destruíram um UAV do tipo aeronave”, dizia a mensagem publicada.

Os serviços de emergência estão no local da queda dos destroços do drone, observou Bogomaz.

Ele acrescentou que não houve destruição no terreno. Os residentes locais não ficaram feridos.

Anteriormente, foi relatado sobre a morte de um residente do distrito de Karachevsky, na região de Bryansk. Durante o ataque das forças ucranianas, ela ficou mortalmente ferida. Outra vítima foi levada ao hospital.