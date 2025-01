Bolelli-Vavassori, o sonho se desvanece: nocaute na final do Aberto da Austrália. Aquele maldito tie-break…

Desaparece da maneira mais bela o sonho de Andrea Vavassori e Simone Bolelli Vencer, até a terceira tentativa, uma prova do Grand Slam de Duplas. Nojento Aberto da Austrália A dupla azul vem de derrotada na final, já que Scoros Ano, superou 6-7 7-6 6-3 pela dupla formada pelo finlandês Harri Heliovaara e do inglês Henry Patten.

Um primeiro set muito equilibrado onde os blues se aproveitaram conquistando imediatamente uma pausa, voltou para os adversários em 4-3. Chega-se a um tie-break sem fim, que durou mais de 25 minutos, e foi finalmente conquistado por Vavassori-Cascelli com o placar de 18-16.

Sem surpresas no segundo set: os serviços são os Masters e você chega novamente ao tie-break. Às 5-5 os blues perdem o serviço E perdem o jogo decisivo por 7-5. No terceiro set são os finlandeses e os ingleses que fazem o intervalo imediatamente e lideram a corrida no porto (para anular duas bolas do contra-ataque em 5-3). Decepção para os azzurri, porém, que provam ser uma das duplas mais fortes do mundo. Todos aguardam uma tão esperada e, acima de tudo, bem recebida vitória no Slam.