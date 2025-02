Boletim da Política de Notícias da Fox: o cachorro exige um departamento de plantão

Bem -vindo ao boletim da Fox News Politics com as últimas atualizações do governo Trump, o Capitol Hill e mais conteúdo da política da Fox News.

-Milhões mais Destinados de impressão de alimentos Necessário para trabalhar na proposta da nova casa no Goop

–EUA-Ucrânia Rift entra em erupção na Organização das Nações Unidas no terceiro aniversário da guerra

-No cachorro teria focado mais do que $ 200b Em pagamentos ilegais anuais de redes de segurança, diz o legislador

Voltar ao escritório ou então

Elon Musk, que lidera Ministério do Governo eficiência (Doge), alertou os trabalhadores federais na segunda -feira de manhã que aqueles que não retornam ao escritório seriam colocados em licença administrativa.

“Aqueles que ignoraram a ordem executiva do presidente Trump de retornar ao trabalho já receberam um aviso por mais de um mês” Musk escreveu Na plataforma X, ele também possui. “A partir desta semana, aqueles que ainda não retornaram ao cargo serão colocados em licença administrativa”.

O aviso de Musk ocorre depois que ele anunciou no sábado que as autoridades federais deveriam anunciar suas realizações na última semana ou enfrentar o trabalho … Leia mais

A Casa Branca

“Chame para Trump e Elon”: Trump tem Bob Esponja Mem para os críticos de dosagem de Troll

America First Program: O novo chefe de Trump da SBA desencadeou as prioridades de “dia dos primeiros” para transformar a agência na era de ouro da prosperidade

“Time de sangue fresco”: Heget rejeita a história de “limpeza” contra os antecedentes do tremor do Trump Pentágono

“Coleção de sensorial”: Kamala Harris dá um choque velado em Trump, Elon Musk no primeiro grande discurso após a derrota das eleições

Mundo

Distúrbios tarifários: Os negócios canadenses já sentem o efeito das ameaças tarifárias de Trump

Atualização do Pope: O Papa Francisco repousa no 10º dia em um hospital para infecção pulmonar que levou a estágios iniciais de insuficiência renal

Ataque da França: Consulado russo na França destinado a conchas explosivas no terceiro aniversário da Ucrânia para invasão

Nova Ordem Mundial: O novo líder conservador da Alemanha parece “alcançar a independência” de nós

Três anos depois: No terceiro aniversário da Ucrânia, os líderes europeus mostram apoio, expressos de arrendamento

Pressão máxima: Estado, departamentos ministeriais retomam fortes sanções ao comércio de petróleo no Irã

Orações da noite diária: Rosário para o Papa Francisco, que será realizado na St. Peter Square, diz o Vaticano

Dança Política de Passo: Os líderes irlandeses boicotam os eventos do Dia de São Patrício em Washington sobre os comentários de Trump Gaza

Scott

“Remoção” do discurso: Scotus rejeita o desafio do buffer da zona de buffer, o dever de ‘abdição’ de Thomas Slams

Capitoli Hill

America Loves Return: O representante democrata Richie Torres aprova Quomo para o prefeito de Nova York

“Não é mais importante”: Burocracia que Cannableze nossa nação, diz Rep do Partido Republicano

Em toda a América

Verificação: O prefeito Eric Adams diz,

Proibir o dele: O legislador de Nova York representa Bill por proibir Zyn, outros sacos de nicotina com sabor após a manutenção do FDA no produto

Medicina doméstica: O Alasca pode ser um “tratamento” para o “desagradável” da nação com a ajuda do administrador de Trump, diz o governador

Dei em medicina: O Instituto Nacional do Câncer gasta US $ 218 milhões por ano para subsídios em grupos “insuficientemente”: fonte

“Honra substancial”: O ex -presidente dos chefes de funcionários conjuntos dizem adeus ao post do coração nas mídias sociais

Tattle urbano: A bandeira de Trump no Hall Fitness do Departamento de Polícia de Massachusetts divide a cidade como chefe, inimizade oficial devido à sua remoção: relatório

“Bom trabalho”: Doge, EPA Team para recuperar US $ 67 milhões em grades por justiça ecológica