Bolonha-B. Dortmund 2-1, Dillinga e Iling assinam retorno

Ou Bolonha finalmente quebra o gelo Liga dos Campeõesmas é tarde demais. A seleção italiana recuperou de desvantagem para vencer a seleção italiana por 2 a 1 Borussia Dortmund sua primeira vitória no grupo. Três pontos que permitem ao Bolonha subir para 5 pontos, -3 do 24.º lugar ocupado pelo Manchester City que joga amanhã no terreno do PSG, mas isso não é suficiente para se manter na corrida. As várias combinações eliminam matematicamente o Bolonha, mas os rossoblù saem de cabeça erguida e a satisfação de pelo menos esta vitória frente a uma das equipas mais conceituadas da Europa permanece.

Início chocante para o Bolonha, que aos quinze minutos ficou a um golo de desvantagem devido a um penálti convertido por Guirassy com uma colher deliciosa e que Skorupski quase não conseguiu interceptar. Pênalti concedido por golpe ingênuo de Holm na área sobre Anton. A partir desse momento começa uma nova partida, com a seleção italiana atacando e chegando repetidamente perto do empate, primeiro com Castro, depois com Ferguson e Orsolini (o milagre do goleiro alemão Kobel) e novamente após meia hora com Castro . Porém, antes do intervalo, o próprio Orsolini se machuca e é obrigado a deixar o campo. Samuel Iling-Junior assume o seu lugar. No segundo tempo, o Bologna segurou e voltou a ameaçar com um chute de bicicleta de Ndoye. Dall’Ara empurra os meninos italianos, que acabam conseguindo romper a barreira amarela e reverter o resultado em dois minutos: aos 71 minutos Dallinga empata com assistência perfeita de Odgaard, aos 72 minutos é Iling-Junior quem marca o 2-1 com um toque vencedor em um chute de Dallinga bloqueado por Kobel. É uma festa no Dall’Ara, embora isso não seja necessário para a qualificação.