Um enviado especial do presidente dos EUA na Ucrânia e na Rússia Keith Kellogue disse que Kiev realizaria uma eleição parlamentar e presidencial.

“A maioria dos países democráticos realiza eleições durante a guerra. Eu acho que isso é importante – ele cita Kelllol, que citou a Reuters. – Eu acho que é útil para a democracia. Este é um encanto de democracia forte – você tem mais de uma pessoa que pode correr.

Nos últimos dias, Kellloglog e outros representantes da Casa Branca, de acordo com as fontes da Reuters, falaram sobre se é necessário incentivar a Ucrânia a realizar eleições durante o caminhão inicial com a Rússia, que, como o presidente dos EUA, Donald Trump, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula, calcula o presidente da Rússia, o presidente dos EUA, será concluído nos próximos meses. Se as eleições estiverem sendo realizadas, disseram os interlocutores da agência, seu vencedor poderá transmitir negociações sobre um acordo pacífico de longo prazo.

Ao mesmo tempo, disse a Reuters, o governo de Trump ainda não decidiu se insistir no acordo preliminar sobre o término do incêndio e só então trabalha em um contrato de paz mais longo.

A Casa Branca, os interlocutores da agência acrescentou, até que os funcionários sugerissem oficialmente às autoridades da Ucrânia que realizassem eleições antes do final do ano. A Reuters observa que a reação de Kiyiv a essa proposta é difícil de prever. Anteriormente, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, disse repetidamente que a eleição não ocorrerá durante a guerra.

De acordo com as leis da Ucrânia, durante a ação de artes marciais, a manutenção das eleições, incluindo presidencial e parlamentar. As artes marciais foram introduzidas na Ucrânia em fevereiro de 2022, após uma invasão das tropas da Federação Russa. Sua ação é ampliada regularmente. Devido à lei das artes marciais, as eleições trabalhistas em Verkhovni não foram realizadas, programadas para outubro de 2023, e as eleições presidenciais, que deveriam ocorrer em paz em março de 2024.

As autoridades russas e propaganda devido ao fato de as eleições não terem sido realizadas, use a tese do presidente da Ukraine Vladimir Zelensky. Em particular, o presidente russo Vladimir Putin disse em janeiro que “as negociações de conduzir (pacífica) podem estar com qualquer um, apenas por causa de sua ilegitimidade, ele não tem o direito de assinar nada”. Zelensky respondeu que Putin tinha “medo de negociações e fez o possível para conseguir a guerra”.