Bom primeiro da Juve: 2-1 no PSV e um pé na rodada da Liga dos Campeões de 16

O Juventus Ele impõe 2-1 no estádio no PSV na primeira etapa dos playoffs da Liga dos Campeões. Os objetivos de McKennie e Mbangula determinam o desafio, após o empate temporário do antigo inter Perisiano. O Bianceri em uma semana tentará confirmar o resultado e obter acesso à rodada de 16. A Juve já havia confrontado o PSV durante esta temporada, no primeiro jogo da primeira rodada da fase do campeonato da Liga dos Campeões, com o resultado final do resultado de 3-1 para os Bianconeri. Thiago Motta para o desafio ainda escolhe Kolo Muani como a única referência atacante, apoiada por Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz. No meio do campo, há Douglas Luiz com Locatelli, enquanto na defesa Gatti e Veiga, com Weah Terzino e com Kelly em seu primeiro como iniciante de Juventus. Sob os pólos de Gregorio. Por outro lado, Bosz Benitez implementa entre os postes, com flamingo e Obispo no meio da defesa, com Ledezma e Mauro nas torneiras laterais. No meio do Veetman, Schouten e Saibari Camp, e para De Jong com Perisic e Long.

O primeiro tempo começa imediatamente e aos 16 ‘antes de tentarmos Nico Gonzalez Da borda da área, com Benitez que rejeita em duas fases e depois do outro lado de Gregorio, ele rejeita uma cruz esticada até o meio até o limite, onde Saibari atinge a mosca e a bola termina sobre a barra cruzada. Aos 20 ‘, ele arrisca a Juventus, enquanto um chute de canto Obispo faz o sofá no meio da área onde o flamingo não pode empurrar na cabeça da cabeça. Então, aos 34 ‘, passes: Gatti restaura a bola alta no lado direito, cruza baixo no meio e encontra uma rejeição, então o zagueiro da Juventus é o primeiro a chegar ao rebitado e serve na beira da área de McKennie, que muito Cheques fortes com o direito da primeira intenção colocando a bola embaixo do bar. A Juve chega perto do dobro de 41 ‘com Nico Gonzalez, mas o cabeçalho é muito fraco e os remédios do goleiro. Aos 45 ‘, o antigo Bolonha Schouten chuta com a direita e envia um pouco do poste distante. No início do segundo tempo, com 51 ‘, ainda perigosa juve, mas salva todo o flamingo. Weah antecipa uma bola no meio -campo e depois vai para a cruz no meio da área onde Mbangula está sozinho, com o atacante belga que imediatamente toca e encontra a cabeça da cabeça de Flamingo a um metro da porta da porta com a batida de Benitez. Aos 56 ‘, o PSV fica um pouco surpreendente. Perisic para na área à direita, se o sistema chuta o acidente e fortemente no canto superior direito, onde Gregorio não chegar. O BIANCONEI reclama por um possível erro de mão no início da ação, mas após uma curta verificação com o Var, a meta é validada e começa novamente a partir de 1-1. A Juve não está lá e retorna à busca de objetivos do novo benefício que chega aos 82 minutos: Conuicao, que acabou de chegar, desaparece à direita e chuta uma bola forte e baixa no meio, o goleiro Benitez se recusa em breve, com com o Mbangula pronto para repetir na rede de duas etapas para a Juventus 2-1. O PSV tenta responder, mas a Juve fecha todos os espaços e traz uma importante casa de sucesso com o objetivo de retornar.