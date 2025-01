Bom trabalho Marina Terragni

Roma, 18 de janeiro de 2025 – Desejamos a Marina Terragni, nova Garantidora Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, todo sucesso em seu trabalho. Acreditamos que uma feminista inflexível como você pode marcar um ponto de viragem na luta contra a utilização do Passe e dos seus substitutos nos tribunais civis como uma ferramenta para negar a violência contra mulheres, raparigas e mulheres jovens. Pas, síndrome de alienação parental, é uma construção psicojurídica infundada usada para afastar os filhos das mães, que são acusadas de quererem distanciar os filhos dos pais por pura maldade. Quando uma menina ou menino que testemunhou a opressão e a violência na família teme e rejeita o pai, a mãe é culpada pelo terror e pela rejeição e julgada como disfuncional, manipuladora e fusional. E isso acontece mesmo que haja processo criminal contra o homem. O passe foi levantado pela Convenção de Istambul em 2013, pelo órgão que supervisiona a aplicação da Convenção (GREVIO) em 2019, e pelas Nações Unidas em 2023, imediatamente após uma decisão semelhante do Parlamento Europeu. No entanto, esta fraude misógina e pseudocientífica ainda é amplamente utilizada contra mulheres vítimas de violência e contra os seus filhos, e representa um sério obstáculo ao surgimento da violência doméstica e à luta contra ela. Pedimos a Marina Terragni que esteja ao lado das mães que lutam para defender os seus filhos e para libertar os seus filhos das comunidades e casas familiares onde estão encerrados para serem ‘reprogramados’ para amar um pai abusivo e abusivo. Pedimos a Marina Terragni que preste atenção e nos ajude a pôr fim aos métodos de captura destas crianças, muitas vezes realizados de formas horríveis e traumatizantes, indignas de um país civilizado.

Claudia Arletti, Beatrice Biancardi, Marzia Bianchi, Alessandra Bocchetti, Marina Bordonali, Cristiana Coviello, Daniela Dioguardi, Flavia Fratello, Anna Maria Gandolfi, Flavia Landolfi, Giovanna Martelli, Melissa Panarello, Monica Ricci Sargentini, Paola Tavella, Nadia Terranova, Serena Tedesco, Sarantis Thanopulos,

