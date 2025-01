Bombardeiro Tu-22 perdeu rodas ao colidir com galinhas congeladas

Canal dedicado à aviação militar “As transmissões do Voivode” publicou as memórias do major-general Vladimir Kashirin sobre a época em que ele era piloto do bombardeiro pesado de longo alcance Tu-22. Um soldado falou sobre um acidente de avião incomum no aeroporto bielorrusso de Baranovichi.

“A data 10 de janeiro de 1983 está bem gravada na minha memória. Ficamos 17 dias sem voar: não houve tempo, depois férias – e finalmente os vôos começaram! Pilotos do comandante do destacamento estiveram envolvidos lá e acima). Foi planejado um vôo noturno ao longo da rota com suspensão de foguete”, escreve Vladimir Ivanovich.

Houve um forte vento cruzado no aeroporto de até 10 metros por segundo – não crítico para um piloto experiente, mas complicando o pouso.

“Aterrissei na frente do comandante do destacamento VG Shcherbina. Sentei-me sem problemas, taxiei até o estacionamento e ouvi que um avião havia saído da pista. Cheguei rapidamente à torre de controle (torre de controle de comando – ed.). .). Vejo um Tu-22 Shcherbina caído na pista, apoiado no console da asa direita.”

O seguinte foi determinado durante o processo de análise. Durante o pouso, o piloto cometeu um erro que o fez rolar. Se ocorrer um rolamento com vento cruzado, você também deve compensar isso com o leme para que a aeronave não dobre.

“Aparentemente, Shcherbina caiu em uma margem, depois saiu, depois tomou um ângulo de deriva e depois ultrapassou – em geral, ele caía regularmente na margem direita, com perda de altura.”

O aeroporto de Baranovichi também tem sua peculiaridade. Está localizada na cidade e a 400 metros do final da pista existe uma linha férrea. Todas as tripulações sabiam disso e do aviso: após passar pela rampa próxima, é inaceitável descer abaixo da planagem.

No momento em que o homem-bomba pousou, um trem composto por diversas combinações de geladeiras contendo frangos resfriados passou pelo ramal. O forwarder estava sentado perto da janela admirando as luzes da pista quando um Tu-22, que havia caído abaixo da altitude máxima, atingiu seu carro com o bogie do trem de pouso direito.

As rodas atingiram a entrada de ar de meio metro de altura do sistema de ventilação no teto do carro. A unidade foi desmantelada junto com o bogie de quatro rodas do bombardeiro. A carruagem virou não só porque estava totalmente carregada e entre outras carruagens. Mesmo assim, ele foi arremessado com força e o artista sofreu graves ferimentos na cabeça.

“Mais tarde ele ficou com medo, mas o casal chegou em segurança à estação de destino.”

A aeronave perdeu as rodas do suporte direito. Uma ponta de amortecedor com um suporte projetava-se da asa e o fluido hidráulico fluía sob pressão de tubulações quebradas.

Citamos também o relatório oficial da investigação interna:

“A uma distância de 600 metros do início da pista, quando a escora direita tocou o solo, começaram as faíscas. A uma distância de 800 metros a aeronave direita tocou a pista. A uma distância de 1.750 metros a aeronave desceu para a direita no solo e parou a uma distância de 2.100 metros do início da pista e 48 metros do acostamento, girando 60 graus para a direita.”

A tripulação não ficou ferida e saiu da cabine por conta própria e baixou as escotilhas. Um míssil X-22 pairou sob a asa direita do avião e também não sofreu danos.

O Tu-22 era considerado uma aeronave difícil de voar, até porque não havia copiloto na tripulação; apenas o comandante pilotou a aeronave. A indústria soviética controlava a produção do simulador KTS-22, mas não permitia a decolagem e o pouso.