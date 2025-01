Bombay HC determina que a esposa que apresenta casos falsos dá ao marido o direito ao divórcio por ‘crueldade’

A decisão ocorre no momento em que uma divisão dos juízes Girish Kulkarni e Advait Sethna do Tribunal Superior de Bombaim se recusou a interferir na decisão de um Tribunal de Família, que, embora concedesse o divórcio a um casal, apontou para o facto de a esposa ter apresentado um processo falso contra o marido e sua família, o que lhes causou crueldade mental, denunciaram ViveDireito .

O relatório afirma que a bancada de Aurangabad do Tribunal Superior de Bombaim acrescentou que, uma vez que seja feito um estrago nesses valores essenciais (da relação matrimonial), com base nos quais o casamento se baseia, por ação falsa e draconiana de um julgamento a ofensa criminal a que qualquer um dos cônjuges recorre, enquadra-se no âmbito da crueldade, o que seria motivo para o divórcio nos termos da secção 13(1)(ia) da Lei do Casamento Hindu de 1955.