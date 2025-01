As equipes de resgate de Novgorod participaram das comemorações dedicadas ao 81º aniversário da libertação da cidade dos nazistas. Para saber como os funcionários do Ministério de Situações de Emergência se lembraram dos heróis que deram suas vidas pelos céus pacíficos acima, veja nossa reportagem fotográfica.

Equipes de resgate e bombeiros depositaram flores na estela da “Cidade da Glória Militar” e no memorial da “Chama Eterna da Glória”. Durante a cerimônia, Sergei Kozyrev, chefe da Diretoria Principal do Ministério de Situações de Emergência da Rússia para a região de Novgorod, lembrou que as equipes de resgate saíram com bravura e coragem para combater as consequências dos bombardeios nos primeiros dias da guerra. Eles correram para o fogo, apesar dos ataques contínuos e do risco de morte, na esperança de salvar o maior número possível de novgorodianos e evitar explosões de granadas.

Novgorod foi ocupada em agosto de 1941. Os bombeiros permaneceram de plantão por 883 dias, lembrando aos moradores as medidas de segurança. No dia em que a cidade foi libertada dos nazistas, de 48 mil pessoas, 51 sobreviveram. Os bombeiros ajudaram os moradores a restaurar Novgorod.