Bombeiros eliminam as consequências de um incêndio em três casas em Yalta

Segundo a secretaria, a área do incêndio é de 250 metros quadrados e especialistas do Ministério de Situações de Emergência regional trabalham no local.

Água foi fornecida ao local de combate a incêndios e a propagação das chamas para edifícios adjacentes foi evitada, disse o relatório.

32 especialistas e 7 equipamentos extinguiram o incêndio. Agora, especialistas do laboratório de testes de incêndio do Ministério de Emergências da Rússia estão trabalhando no local. Segundo dados preliminares, não houve vítimas.