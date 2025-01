Bonelli: "Esperamos que a lei obtenha o governo de Spinga das declarações"

29 de janeiro de 2025

“Porque este governo não dá as declarações de por que eles adiaram uma casa com um avião estadual Uma tortura e estuprador Até crianças, assassino e traficante de pessoas e contam muitas mentiras, talvez por meio dessa iniciativa do escritório do promotor público, poderemos saber as razões pelas quais ele tinha a Itália dessa grande vergonha “. Angelo BonelliLíder de AVs, comentários do lado de fora dos representantes dos representantes, as notícias sobre as observações de garantia informadas sobre Giorgia Meloni, Matteo plantou, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano. “Meloni agora deixa de ser vítima – Bonelli está nela – porque ela primeiro diz que é uma mãe Você deveria ter vergonha Ter libertado um estuprador de crianças e ser adiado em um avião estadual para a Líbia.