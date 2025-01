BOOM SUPERSONIC XB -1 Jet Breaks Som Barreira: É isso que significa para viagens aéreas

A startup aeroespacial americana Supersonic alcançou um marco histórico ao quebrar a barreira do som com seu demonstrador Jet XB-1. O voo de teste monumental foi transmitido ao vivo pelo porto de Mojave Air & Space na Califórnia, marcando uma conquista extraordinária na aviação civil.

O vôo XB-1 se destaca quando se torna o primeiro plano civil supersônico feito nos EUA para destruir a barreira do som. O principal piloto de teste Tristan “Geppetto” Brandenburg testou o XB-1 a uma altitude de 35.290 pés e acelerou para Mach 1.122, aproximadamente 750 mph, conforme indicado em um comunicado à imprensa do Boom.

Entenda a velocidade “mach”

O termo “mach” refere -se à velocidade de um objeto em relação à velocidade do som. Mach 1 denota viajar à velocidade do som. Neste voo, o XB-1 viajou para Mach 1.122, ou 0,122 vezes mais rápido que a velocidade do som.