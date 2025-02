O tempo na região de Novgorod é instável, quase diariamente a temperatura “salta através de zero”. Tais flutuações afetam o estado das estradas destrutivas: à tarde, o ferro fundido preenche os microcefresses no asfalto e, à noite, o gelo formado é expandido e destruído a superfície da estrada para o interior. Quanto mais ativamente a estrada é usada, mais destruída é, disse ela à administração do distrito municipal de Borovichi.

A organização contratante começou a reparar estradas em Borovichi. Para remendar os poços e rachaduras, os trabalhadores usam o asfalto derramado. Antes de aplicar na estrada, a mistura aquece até 200 ° C. Essa mistura enche perfeitamente todas as rachaduras e irregularidades. A brutalidade e o frio não têm medo: a essa temperatura, a umidade evapora instantaneamente. O asfalto do elenco é durável, resistente à umidade e é capaz de servir por um longo tempo.

A superfície da estrada já foi dobrada no convés sobre o rio Krupppa, nas ruas de Zoe Cosmodyanskaya e Potcharny. Em um futuro próximo, está planejado reparar a estrada das ruas Kommunarny e Sovetskaya.