Borry Man dirige o táxi ferroviário na estação de trem Tekal em Kolar, Karnataka – Karnataka News

Um homem muito intoxicado levou seu carro para as instalações de uma estação ferroviária no distrito de Karnataka, em Kolar. O incidente ocorreu na noite de domingo (2 de janeiro) na estação de trem de Tyakal, a cerca de 40 km da cidade de Kolar, no distrito.

Como relatado, o homem liderou o táxi, um Maruti Swift Dzire, diretamente na plataforma e depois caiu nos trilhos da ferrovia.

O motorista, identificado como Rakesh, foi preso mais tarde pela polícia ferroviária de Bangarpet. As autoridades usaram um guindaste para remover o veículo dos trilhos, evitando mais interrupções.

Um caso foi registrado e as investigações estavam em andamento.

