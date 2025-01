Botas de couro preto básicas nunca serão lançadas, mas essa alternativa mais moderna está oficialmente disponível para 2025

Poucos itens essenciais no guarda -roupa de inverno são tão versáteis e duráveis ​​quanto as botas de couro preto. Esse estilo atemporal, sejam botas, botas de altura do joelho ou opções de meia música, transcende tendências e completa sem esforço qualquer roupa. No entanto, no futuro, há uma alternativa moderna que mais e mais fashionistas adotam: botas de couro envernizadas.

(Crédito da imagem: backgrid)

As botas de couro envernizadas, principalmente pretas, mas também ricas da Borgonha e de chocolate profundo, capturam a atenção de todos os estilos. Recentemente, o Alexa Chung de vanguarda foi visto carregando uma versão negra dos tornozelos com jeans retos no Reino Unido. Da mesma forma, a influenciadora de Londres, Marilyn, imitou a aparência de Chung, combinando suas botas de couro envernizadas com jeans folgados.

Em uma nota de estilo diferente, a influenciadora Christie Tyler foi ao Instagram várias vezes nos últimos meses, apresentando sua visão da elegância de couro envernizado. Muitas vezes, usa versões de altura do joelho, associando -as não ao jeans do dia a dia, mas a peças refinadas, como vestidos de blazer e miniskirts, destacando o luxo e o refinamento que os lançamentos em couro envernizados.

O ponto principal a se lembrar desses looks? As botas de couro envernizadas combinam tudo e evocam um sentimento de sofisticação e opulência chiques, que são incrivelmente atraentes no momento. Se você deseja adicionar um par à sua coleção, continue rolando. Organizei uma seleção das melhores botas de couro envernizadas do mercado.

Compre as melhores botas de couro envernizado:

Jeffrey Campbell Ichabod na bota do joelho Acessível, elegante e faz o trabalho.

J. Crew Botas de altura do joelho redondo Usar com uma saia ou vestido comprido e uma mini bolsa noturna.

Seja rápido, eles vendem como rolos quentes.

Jeffrey Campbell Bota querida com ponta afiada Só sei que me sentiria rico usando esses sapatos.

A linha Botas de couro envernizadas com CYD Sinto muito, eles são muito bons.

Totem Botas de altura do joelho de couro fino Eles têm a altura e a forma perfeitas e agora estão à venda.

Saint Laurent Botas de caça em couro gelado em preto Associe -os a leggings como todas as pessoas de maneira chique em Nova York.

Stuart Weitzman Botas de joelho extensíveis Vernies 5050