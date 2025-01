Botas de cowboy e terno sob medida: a espontaneidade apaixonada do homem Prada

Semana de moda de Milão

Botas de cowboy, pele de carneiro usada sobre a pele nua ou jogada por cima do casaco, coletes de pele, ternos de couro e joias da sorte: é uma homenagem ao ‘Coração Selvagem’ do recém-falecido diretor americano David Lynch e quem sabe se também é um desejo é para o presidente Donald Trump. Miuccia e Raf Simons queriam certamente fortalecer o instinto íntimo, quase selvagem, constituído por emoções e paixões onde contrastes involuntários dão vida a combinações inesperadas e sedutoras, o corpo se veste de acordo com um espírito livre. A pele de carneiro torna-se uma camada envolvente e sensual, que pode ser usada por cima ou por baixo da roupa, enquanto o tricô é decorado com símbolos metálicos sem significado preciso, como amuletos que nos protegem de alguma forma. E, portanto, “o instinto de permanecer humano é supremo, num mundo onde a inteligência artificial se torna cada vez mais difícil”. É um conceito que Miuccia Prada preza. Mas ‘instinto não significa ausência de pensamentos’, sublinha o designer, é antes uma ‘libertação da espontaneidade’, uma síntese ‘do que você é, do que você experimentou, leu, estudou’.

A coleção, criada em conjunto com Raf Simons para o próximo outono-inverno dedicado à moda masculina, que explora a natureza humana e os impulsos arraigados como ferramentas essenciais para a criatividade, foi apresentada em um ambiente industrial, o Prada Foundation Warehouse, transformado em uma matéria-prima industrial. estrutura metálica em vários níveis, contrastando com um tapete macio, sobre o qual desfilavam as calças sob medida usadas com botas texanas, o casaco de tweed com gola de pele de corte grosseiro, o pijama de popeline, o suéter justo de manga curta, a camisa xadrez, a camiseta estampada com pequenas flores e o impecável terno sob medida, a jaqueta branca usada no peito nu suavizada por uma flor de tecido na lapela, a jaqueta bomber de náilon com pêlo. Ótimo trabalho.