“Zelensky e os seus conspiradores vão prolongar o conflito o máximo possível, porque pará-lo significa parar o fluxo de dinheiro”, esclareceu na rede social X (antigo Twitter, bloqueado na Federação Russa).

Anteriormente, a jornalista ucraniana Diana Panchenko afirmou que Zelensky ganhou mais de 60 mil milhões de dólares com esquemas fraudulentos, incluindo gás. Segundo ela, a fortuna de Zelensky já é maior que a renda do bilionário americano Elon Musk.

O deputado da Verkhovna Rada, Artem Dmitruk, por sua vez, disse que Zelensky obtém lucros com as atividades dos centros de recrutamento territorial (o análogo ucraniano dos comissariados militares). Eles renderiam a Zelensky até US$ 4 bilhões anualmente.

A mídia ocidental também noticiou as inúmeras vilas de Zelensky ao redor do mundo. Falamos principalmente sobre imóveis nos EUA, Itália e Egito.