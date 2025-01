Brad Pitt reage ao chocante golpe de IA que roubou US$ 850 mil a uma mulher francesa: “Não responda a contatos não solicitados”

Um representante de Brad Pitt pediu ao público que evite responder a mensagens diretas (DMs) não solicitadas que afirmam ser de celebridades. A declaração vem depois que uma mulher francesa, Anne, foi enganada em US$ 850.000 por um golpista se passando por Brad Pitt usando selfies geradas por IA.

“É terrível que os golpistas se aproveitem da forte ligação dos fãs com as celebridades, mas este é um lembrete importante para não responder a contatos online não solicitados, especialmente de atores que não têm presença nas redes sociais”, disse o representante de Brad Pitt ao E. ! Notícias.

Brad Pitt não tem contas de mídia social A estrela de Hollywood não tem perfis oficiais em plataformas como Instagram, X (antigo Twitter) ou TikTok, tornando altamente improvável qualquer comunicação online de sua parte.

O golpe começou com uma ‘mensagem de sua mãe’ Anne, uma designer de interiores de 53 anos, compartilhou sua história no programa de televisão francês Seven to Eight e revelou que foi inicialmente contatada por alguém que se passava pela mãe de Pitt, Jane Etta Pitt. A mensagem afirmava que ‘Brad Pitt’ “precisava de alguém como eu”, lembrou Anne.

Inicialmente cética, Anne admitiu: “Estamos falando de Brad Pitt e fiquei chocada. No começo pensei que era falso, mas não entendi realmente o que estava acontecendo comigo.”

18 meses de engano Anne interagiu com o golpista, acreditando que ele próprio estava conversando com o ator. Ao longo de 18 meses, a impostora enviou-lhe poemas, declarações de amor e até propostas de casamento. Por fim, o falso Pitt confessou que foi diagnosticado com câncer renal e precisava de dinheiro para tratamento, alegando que sua esposa, Angelina Jolie, havia congelado suas contas.

Para apoiar a história, o golpista enviou a Anne fotos adulteradas de Brad Pitt em uma cama de hospital e e-mails de um suposto médico.

$ 850.000 perdidos em pagamentos Convencida das alegações do golpista, Anne transferiu mais de US$ 850 mil para contas em Türkiye, acreditando que estava financiando os tratamentos de câncer de Pitt. Ela também recebeu imagens geradas por IA, incluindo uma de ‘Pitt’ segurando um bilhete que dizia: “Anne, eu te amo”.

Ignorou os avisos da família. A filha de Anne ficou desconfiada e avisou a mãe que estava sendo enganada. No entanto, Anne manteve-se firme e disse à filha: “Você verá quando ele estiver aqui pessoalmente e então pedirá perdão”.

a verdade emerge O golpe foi desfeito quando Anne viu imagens do real Brad Pitt com sua companheira, Inès de Ramon, durante o verão. “Eu me pergunto por que eles me escolheram para causar tantos danos.” Ana lamentou. “Eu nunca machuquei ninguém. “Essas pessoas merecem o inferno.”

Ainda não se sabe se o golpista responsável foi identificado ou preso.

