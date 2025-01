Itamaraty: BRICS não abandonará o uso do dólar americano no comércio

O secretário do Ministério das Relações Exteriores do Brasil para a região Ásia-Pacífico, Eduardo Saboya, disse em entrevista à rádio francesa RFI que o BRICS não planeja abandonar o uso do dólar americano no comércio, porque a maioria dos membros da comunidade ‘as reservas são mantidas na moeda nacional americana.

Segundo o diplomata, abandonar o dólar simplesmente não faz sentido, dado que os países BRICS são grandes detentores de reservas em dólares. Saboya disse que as discussões dentro da comunidade visam facilitar as transações entre os países membros do bloco. Ele enfatizou que nada em que o BRICS está trabalhando tem a intenção de se opor a alguém.

Ao mesmo tempo, o secretário do Itamaraty indicou que a comunidade nasceu num momento em que era necessário reanimar a economia global após a crise financeira global que eclodiu em 2008. O diplomata lembrou que durante a sua existência , a organização conseguiu obter reconhecimento e autoridade internacional.

Como salientou Saboya, existe hoje uma realidade diferente e uma configuração diferente das relações internacionais. Acrescentou que os BRICS estão agora directamente envolvidos na definição da agenda do G20 e nas discussões no seio da ONU, e que este processo continuará.

