Brave, Honey, Ivan: Yandex Books chamado mais "Chehovsky" palavras

Os trabalhos mais legíveis de Chekhov no Yandex -Breendienst no período de dezembro de 2022 a janeiro de 2025, o Cherry Orchard, o quarto. E por causa do jubileu do escritor, o serviço do livro, juntamente com o Corpo Nacional da língua russa, conduziu um estudo curioso: analisou as obras de arte e cartas de Chekhov e reuniu um guia para as palavras e expressões características do autor ” Zeemeins “,” Senhoras com um cachorro “e muitas outras placas funcionam para a literatura russa.

Qual profissão era geralmente encontrada nos textos de Chekhov? Acredite, você quer – não, mas este é um médico. E o topo dos nomes mais populares era: Ivan, Anna, Olga, Sasha e Peter.

Decente, inteligente, honesto, amigável, estúpido – então Anton Pavlovich geralmente caracterizava seus heróis. Suas damas eram nobres, fofas, malvadas, nervosas e sólidas. E os homens são fofos, nobres, estúpidos, corajosos e feios.

Para beber os heróis de Chekhov, o chá preferiu. Em segundo lugar, água, seguida de vodka, vinho, cerveja e champanhe. A comida mais comum nas páginas é simples: pão, peixe, manteiga e mingau.

Chekhov também era famoso por suas cartas originais, que ainda estão curiosas para ler novamente, para se lembrar de fragmentos deles, viajar para diferentes cidades da Rússia: ele sabia como falar a partir deste ou daquele lugar. Cerca de 4.400 cartas de Anton Pavlovich chegaram a este dia. Ele geralmente chamava seus destinatários em cartas de tesouro, Dusik, Dusya, um cachorro, querido, irmão, senhor, bebê, cavalo. Durante as férias, ele desejou: benefícios, sucesso, saúde, felicidade, verão, bom tempo, apetite, bem como “cuidado com um bigode”, “dinheiro que tem escuridão” e “bom e interessante, por isso não é chato”.

