BRB: Eu limpo meu armário para abrir espaço para esta tendência da bolsa fresca e elegante

Não costumo limpar meu armário, mas uma nova tendência da bolsa atraiu minha atenção e estou determinado a adicioná -lo à minha coleção. Para abrir espaço, decidi organizar meu guarda -roupa. Qual é o acessório em questão, pergunte a si mesmo? Um saco de anel com anel.

A bolsa de anel se tornou rapidamente um dos acessórios mais cobiçados em 2025, e é fácil entender o porquê. Seu design elegante e sofisticado mistura sem esforço a funcionalidade com estilo, o que adiciona perfeito a qualquer guarda -roupa. A característica decisiva desta bolsa é a alça distinta do anel, geralmente feita de prata ou ouro, o que acrescenta um toque ousado, mas refinado, à silhueta convencional da bolsa.

(Crédito da imagem: backgrid)

Ícones da moda como Aor A atriz Mikey Madison foi flagrada nas ruas de Nova York, apresentando uma versão preta e dourada, atingindo sem esforço uma trincheira chique, um vestido máximo e bombas elegantes. Enquanto isso, Sydney Sweeney virou a cabeça no mês passado, juntando -se à bolsa de pulseira Chloe com jeans grandes e uma jaqueta de lã, estabelecendo -a firmemente como um acessório essencial.

O saco de anel é mais do que uma simples declaração de moda efêmera; É um investimento criterioso em elegância. O design oferece uma nova interpretação das sacolas noturnas tradicionais, enquanto sua versatilidade garante que ele complete uma variedade de looks – alfaiate – separações feitas a jeans relaxados e uma blusa. Com ícones de estilo como Madison e Sweeney, fazendo uma obrigação em seus armários, estou muito satisfeito por abrir espaço para este acessório chique que sei que sei nos próximos anos.

Continue rolando para comprar os melhores sacos de anel.

Compre as melhores sacolas de alça

MANGA Bolsa com detalhes de metal Você não pode superar esse preço.

Borgonha e ouro tornam esta bolsa tão querida.

Alaïa Saco de balde de couro anel Estilo com um jeans favorito ou LBD.

Jimmy Choo Bon Good espelhado bolsa de couro Muitas pessoas inventadas de moda têm essa bolsa.

Alexis Bittar Lucite Quad Croc-Emertyt-letle Bag

Olga Berg Saco de alça de anel de malha de cristal Ellie O companheiro de casamento perfeito.

Jacquemus Bolsa alta -end lelino Uma bolsa de declaração que impressiona sem ser excessiva.

Chloe Pulseira de colher texturizada brilhante A bolsa que Sweeney acaba de carregar.

Cult Gaia Bolsa de couro com contas de contas una Os sacos de adoração de Gaia não são apenas acessórios; Essas são obras de arte reais.