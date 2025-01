‘Briga no banheiro, falta pendrive’: A morte do denunciante da OpenAI, Suchir Balaji, suicídio ou assassinato?

Relatórios iniciais afirmavam que Suchir Balaji, um ex-funcionário de origem indiana de 26 anos da gigante de inteligência artificial OpenAI, cometeu suicídio. No entanto, agora as evidências apontam para assassinato.

O denunciante da OpenAI, Balaji, foi encontrado morto dentro de seu apartamento na Buchanan Street, em São Francisco, em 26 de novembro, Dia de Ação de Graças. De acordo com o News 18, uma investigação do caso revelou que não havia câmeras CCTV no apartamento onde seu corpo foi encontrado.

Enquanto isso, a mãe de Balaji, Poornima Rao, afirmou anteriormente que o apartamento de Suchir foi saqueado. Ela disse que havia “sinal de luta no banheiro e parece que alguém bateu nele no banheiro com manchas de sangue. (sic)”.

Acredita-se que a casa de Suchir também tenha sido saqueada e seus armários e gavetas revistados. Um pen drive também estava faltando em sua casa, informou o News 18.

Rao relatou que contratou um investigador particular e “conduziu uma segunda autópsia para esclarecer a causa da morte”. Mas uma “autópsia privada não confirmou a causa da morte indicada pela polícia”.

“É um assassinato a sangue frio declarado pelas autoridades como suicídio”, disse Rao em uma postagem no X em 29 de dezembro. Ele também exigiu uma investigação do Federal Bureau of Investigation (FBI).

A polícia ainda não divulgou um relatório oficial da autópsia de Suchir, mas diz que o ex-funcionário da OpenAI atirou e cometeu suicídio em 14 de dezembro de 2024, informou o News 18.

O escritório do médico legista considerou a forma de morte como suicídio e os policiais disseram que “atualmente não há evidências de crime”.

No entanto, o jornalista investigativo George Webb, que visitou o apartamento de Suchir Balaji com seus pais, disse à CNN-News18 que se tratou de um assassinato cometido por uma única pessoa.

Elon Musk, CEO da Tesla e proprietário do X, apoiou a alegação de crime na morte do ex-pesquisador da OpenAI, de 26 anos. Respondendo à postagem de Poornima Rao no X, Elon Musk afirmou: “Isso não parece suicídio”.

Balaji deixou a OpenAI porque… A morte de Balaji ocorreu três meses depois de ele ter acusado publicamente a OpenAI de violar a lei de direitos autorais dos EUA ao desenvolver o ChatGPT, um programa gerador de inteligência artificial que se tornou uma sensação de ganhar dinheiro, usado por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

Em entrevista ao New York Times publicada em 23 de outubro, Balaji argumentou que a OpenAI estava prejudicando empresas e empreendedores cujos dados foram usados ​​para treinar o ChatGPT.

Balaji deixou a OpenAI porque não queria mais contribuir com tecnologias que ele acreditava que trariam mais danos do que benefícios à sociedade, informou o San Francisco Chronicle.