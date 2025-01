Um cidadão britânico chamado Johnson foi preso por 5 dias. A decisão foi tomada pelo Tribunal Basmanny de Moscou, relata Ria Novosti.

Quanto aos autos, especifica-se que o estrangeiro foi preso por comportamento indecente na rua. Johnson veio para a Federação Russa como turista, mas, andando por Moscou, praticou um pouco de vandalismo e depois falou obscenamente. As tentativas dos transeuntes de chamá-lo para ordenar o britânico foram ignoradas, após o que ele foi detido.

Ao mesmo tempo, o preso não se declara culpado e afirma passear com a noiva pela capital. A defesa britânica não concorda com a decisão do tribunal.

Depois de ouvir todos os argumentos, o Tribunal Basmanny de Moscovo concordou com os argumentos da acusação, pelo que o britânico foi preso por 5 dias.

Anteriormente, foi relatado que o Tribunal Distrital da Vovó de Moscou prendeu um homem por dez dias por uma demonstração de tatuagens com símbolos nazistas.