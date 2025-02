BRS MLC K Kavitha exige ações do Congresso, BJP em Palamuru Ragareddy Lift Project National – Telangana News

Bharat Rashtra Samithi (BRS) MLC K Kavitha acusou o centro liderado pelo BJP e pelo governo de Telangana liderado pelo Congresso a não garantir o estado do projeto nacional para o projeto de irrigação por vida de Palamuru-Rangaleddy (PRLIP).

Em uma publicação sobre X, ele acusou as duas partidas nacionais de falhar em Telangana, dizendo: “8 MPS BJP + 8 MPS Congress = Rs 0 para Telangana”.

8 MPS BJP + 8 MPS Congress = â‚0 para Telangana. A negação do status nacional ao projeto de irrigação de Lifety Lift of Palamuru-Rungeddy (PRLIP) é outro ato de discriminação sem vergonha do governo central liderado pelo BJP. Desde o treinamento de Telangana, enfrentamos negligência persistente -… -kavitha kalvakuntla (@raokavitha) 7 de fevereiro de 2025

Camando, o centro, ele chamou a exclusão de PRLIP de “outro ato de discriminação sem vergonha” e parte de uma “longa história de marginalização”.

Ela alegou que Telangana enfrentou negligência desde seu treinamento, com tarefas de orçamento injusto e negações de projetos.

Kavitha disse que, apesar de vários recursos, o centro excluiu deliberadamente o PLIP de receber reconhecimento nacional. Ele também criticou o governo do Congresso liderado por Revnath Reddly, afirmando que não defendeu fortemente os interesses de Telangana em Delhi.

Destacando os esforços do ex -ministro principal K Chandrashekar Rao (KCR), ele disse que fez mais de 30 representações ao governo da União em relação à questão.

Ela exigiu que o governo do estado assumisse uma posição firme e garantisse que Telangana obtenha sua devida participação no centro.

Respondendo a uma pergunta sem estreita no Lok Sabha, Jal Shakti Rajbhushan Choudhary State II).

O Congresso MLC Venkat Balmoori respondeu a Kavitha, acusando os BRs e o BJP de ser “um e o mesmo”. Ele ressaltou que o governo do BRS havia assinado um acordo em 2015 durante o tribunal do KRMB, aceitando uma participação na água do rio Krishna, onde Telangana recebeu apenas 34 %. “Agora, o governo do Congresso exige 71 %, mas o BRS está nos questionando”, disse ele, alegando que o governo anterior do BRS fez pouco por Telangana.