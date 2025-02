O preço permitiu que os atletas chegassem à final do campeonato do país.

Estudantes da Bryansk Sports School of the Olympic Reserve tiveram sucesso no Programa de Campeonato e Campeonato do Distrito Federal da Acrobasia Central da Rússia. Isso foi relatado pelo Serviço de Imprensa da Administração da Cidade.

Um grande torneio em escala ocorreu em Voronezh. Por três dias, representantes de oito regiões russas lutaram pela vitória. No total, mais de 500 acrobatas declararam sua participação.

Em uma competição séria, os atletas de Bryansk Anastasia Shchepanova e Sofia Molchanova conseguiram ganhar medalhas de prata. O preço permitiu que as meninas chegassem à final do campeonato do país.